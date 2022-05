Dit valt er te beleven op vakantie naar de Zuidelijke Alpen langs het water

Advertorial

Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes: er zijn wel duizend-en-een ervaringen die je opwachten in de Zuidelijke Alpen. De zonovergoten vlakten bezorgen je een niet te evenaren ervaring in de natuur met adembenemende panorama’s, authentieke dorpjes én vele onvergetelijke water-activiteiten.

Zwemmen in zuiver water, raften op de Ubaye, zeilen op het meer van Serre-Ponçon of canyoning in de kloven van Roya… In de Zuidelijke Alpen zijn wateractiviteiten de ideale uitlaatklep. Het zijn stuk voor stuk unieke en authentieke ervaringen om samen te delen op oogverblindende stukjes natuur.

Wij verklappen 3 verborgen plekjes die je absoluut moet ontdekken.

Het meer van Serre-Ponçon: het glijparadijs

©Agence Kros- Remi Fabregue

Tussen wilde beekjes en turquoise water, bevindt zich het meer van Serre-Ponçon, een zee tussen de bergen. De omliggende bergen worden weerspiegeld in het kristalheldere water en vormen ze een prachtig schouwspel, net als het karakteristieke landschap van de Saint-Michel-kapel die op het eilandje schittert. Het meer van Serre-Ponçon, met zijn gezellige briesje, is een genot voor zowel kitesurfers als liefhebbers van paddleboarden, zeilen, roeien, kanoën en waterskiën. Het is bovendien de eerste zoetwatersite in Frankrijk die e-surfverhuur aanbiedt. En na al dat watersporten is het natuurlijk tijd voor een welverdiende pauze. Op naar een van de stranden rond het meer, dus!

Lac d’ Allos: de parel van de Mercantour

©Thibaut Blais

Het meer van Allos is gelegen op een hoogte van 2228 m in het nationaal park van de Mercantour, een prachtige beloning na een 45 minuten durende wandeling in de ongerepte natuur. Lac d’Allos is het grootste natuurlijke meer op zo’n hoogte van Europa en is een prachtig observatiepunt voor de fauna en flora van de regio. Achter je verrekijker spot je misschien wel een marmot of een steenbok in de buurt van het diepblauwe water. De unieke blauwe kleur van het water is het gevolg van het zuurstofarme, koude water van het meer, waardoor de meeste planten er niet kunnen leven. Trakteer jezelf voordat je weer afdaalt zeker op een drankje op het terras van de berghut om nog een laatste keer van het panoramische uitzicht te genieten.

De Ubaye: dé speeltuin voor rafters

De Ubaye is de verborgen waterweg van de Alpen! De stromende rivier kronkelt van de Col de Longet op een hoogte van 2655 m naar het wat lager gelegen meer van Serre-Ponçon en is ideaal om op te raften. De wilde afdalingen worden veroorzaakt door de grote stroomversnellingen en dragen gastronomische namen zoals Pop-Corn, Countryside, Trou Normand… Een onvergetelijke ervaring die je adrenalinepeil tot ongekende hoogten zal doen stijgen. En ook tijdens de rustigere delen van het parcours, zal je je niet vervelen. Daar kan je genieten van de prachtige landschappen tussen de bergen, canyons en bossen. Nu rest jou alleen nog te kiezen of je liever vooraan zit en natgespetterd wordt of liever achteraan door elkaar geschud wordt!

