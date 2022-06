Blaye Bourg Terres d’Estuaire: een duurzame gastronomische uitstap in het groen, langs de wijnroute

Historische sites die op de werelderfgoedlijst van de Unesco prijken, wijngaarden zo ver je kunt kijken, overheerlijk eten en drinken en een uitzonderlijke biodiversiteit: Blaye Bourg Terres d’Estuaire biedt je een duurzame, culturele en gastronomische uitstap in het groen. En dat op een luttele 30 minuten rijden van Bordeaux.

Ben je op zoek naar een bestemming die tot de verbeelding spreekt en waar heel wat te beleven valt? Culturele trekpleisters, wijnproeverijen, fietstochten in de natuur, duurzame ervaringen en buitengewone hotels en vakantiewoningen: Blaye Bourg Terres d’Estuaire heeft voor ieder wat wils! Reden genoeg om deze rustige en bijzondere streek te gaan verkennen, op slechts een half uur rijden van de grootstad Bordeaux.

Een weekend in Blaye Bourg Terres d’Estuaire

©Blaye Bourg Terres d’Estuaire 1 duvet pour 2

Begin je verblijf met een les geschiedenis! De authentieke prehistorische grot van Pair-non-Pair (de derde prehistorische versierde grot die de wereld te zien kreeg dankzij … een koe die met haar hoef kwam vast te zitten in een gat in de grond), overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog, de Gallo-Romeinse villa’s van Plassac … de streek telt heel wat historische plaatsen die een bezoek waard zijn. De Citadel van Blaye vormt samen met twee forten ‘het slot van Vauban‘, een verdedigingsbolwerk dat op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat. Een must voor echte geschiedenisliefhebbers! De citadel werd ontworpen door de architect Jean-Baptiste Vauban en maakte deel uit van een indrukwekkende, ondoordringbare barrière die het indringers heel lastig maakte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het

verzet hier heel actief. Honger gekregen van je wandeling rond deze ommuring? Ga voor een ridderpicknick met het hele gezin! Op het menu: zwaarden (gemaakt van bladerdeeg), spiesjes van kerstomaatjes, kippenbouten en als dessert een verrassingszoektocht naar de schat. Een heerlijke pannenkoek met chocolade, dat heb je toch wel verdiend?

Verken daarna de smalle middeleeuwse straatjes van Bourg, een authentiek dorp op een klif dat vroeger versterkt was. De dorpelingen hebben een uniek uitzicht: aan hun voeten ligt le Bec d’Ambès, de plek waar de Dordogne en de Garonne samenvloeien. Houd eens halt voor de drie middeleeuwse poorten van het dorp en ontdek de ‘dubbele’ geschiedenis van Bourg. In het hoger gelegen deel van het dorp, goed beschermd tegen mogelijke overstromingen, woonden welgestelde families. Beneden lagen de huizen van de armere inwoners, die leefden van de handel in stenen. Een tip voor ouders die de aandacht van hun kinderen willen vasthouden: verken Bourg op een speelse manier met de City-Golf, een parcours met tien holes. Het dorp bezoeken én je amuseren, wat wil je nog meer?

Even verpozen in de natuur

©Blaye Bourg Terres d’Estuaire

Na een voormiddag geschiedenis is het tijd voor een korte wandeling in de buitenlucht, tussen het groen. Op naar Terres d’Oiseaux, een uitgestrekt vogelreservaat met moerassen en bosrijke zones. Zowel voor gezinnen als voor fervente fotografen is dit de uitgelezen plek om vogels te bewonderen en meer te weten te komen over de plaatselijke biodiversiteit.

Hou je meer van de zeelucht, kies dan voor een cruise naar het eiland Patiras, in de grootste riviermonding van Europa. Wedden dat je je op een onbewoond eiland waant?

Langs de wijnroute

Men spreekt vaak over ‘de wijnroute’, maar de streek van Bordeaux heeft liefst zes wijnroutes! Elke route heeft zijn specifieke kenmerken. De Bordeaux-wijnroute in Blaye en Bourg heeft vooral een familiaal en authentiek karakter. Elke proeverij is in de eerste plaats een ontmoeting met de plaatselijke wijnboeren, die je met veel plezier het verhaal van hun domein uit de doeken doen. Of het nu gaat om een gewoon bezoek met je gezin, een fietstocht tussen de wijngaarden of een vlucht met een luchtballon erboven, een diner bij lokale wijnmakers of een fijnproeverscruise: elk wijndomein heeft wel een originele ervaring in petto. Ben je helemaal in de ban van de prachtige wijnranken? Overnachten midden in een biologische wijngaard kan perfect, bij Vincent en Ludivine op het domein van kasteel Frédignac.

©Blaye Bourg Terres d’Estuaire 1 duvet pour 2

Lunchen in het gras

Voor wie graag in de openlucht eet en in de zon van zijn aperitiefje nipt, zijn er in deze landelijke streek ook tal van ‘guinguettes‘. Een idyllische en bohemienachtige setting met ligstoelen ontdek je in guinguette Bel-Ami in Plassac (Allée du Peyrat – 33390 Plassac), een uitgelezen plek in het groen voor een gezellige lunch. Laaf je aan de zon en geniet van lekkere gerechtjes bereid met streekproducten. Voor een diner met uitzicht op het water moet je aan le Bus du Carrelet (2 allées marines – 33390 Blaye) zijn, een foodtruck met hamburgers geïnspireerd op de wereldkeuken. Laat je smaakpapillen meereizen en laat je heupen mee wiegen op het ritme van de thema-avonden (reggae, flamenco, rock …). Voor alle drank- en eetgelegenheden in deze buurt klik je hier!

©Blaye Bourg Terres d’Estuaire 1 duvet pour 2

Waar overnachten?

Na een dag wandelen, lekker eten en feesten zullen je ogen snel dichtvallen! Voor een al even ongewone overnachting als je vakantie moet je bij Shanti Lac zijn. Hier staat alles in het teken van een goed gevoel: massages door een deskundige, yoga-initiatie, uitzicht op het meer en de paarden, een wellnesshoek en bijzondere hutten met alle comfort … Deze plek nodigt van bij de eerste aanblik uit tot onthaasten en ontspannen. De ideale pauze om nieuwe energie op te doen.

4 Loumède, 33390 Berson

Klik hier voor meer inspiratie voor je volgende vakantie in Frankrijk!

#ExploreFrance