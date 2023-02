4 tips om jouw ideale keuken te ontwerpen 

Droom je van een topkeuken die helemaal bij je ruimte, wensen en levensstijl past? Hoewel Vanden Borre bekendstaat om zijn ongelooflijke aanbod multimedia en huishoudelijke apparaten, ontwikkelde de Belgische firma ook een netwerk van winkels die gespecialiseerd zijn in inbouwkeukens op maat: Vanden Borre Kitchen. Hun experts geven je graag enkele tips om een functionele, mooie en unieke keuken te ontwerpen, voor een betaalbare prijs.

Ga voor kleur

Witte, Scandinavisch geïnspireerde keukens en zwarte fronten in industriële stijl zijn nog altijd erg populair, maar nu is het ook tijd voor kleur! Bosgroen, terracotta en marineblauw zijn dé trends voor 2023. Of je nu kiest voor zachte of opvallende tinten, tussen de 10.000 frontkleuren van Vanden Borre Kitchen vind je vast wat je zoekt. En stijl zit hem in de details. Daarom kun je de kleuren aan de binnen- en buitenkant van je kasten zelfs op elkaar afstemmen.

Kies het juiste materiaal

Je werkblad en fronten moeten niet alleen mooi zijn, maar ook praktisch. Dekton, glas, kwarts, keramiek, natuursteen, hout … De mogelijkheden zijn eindeloos. Je vindt dus zeker iets wat bij jouw levensstijl past. Geef je de voorkeur aan duurzaam of onderhoudsvriendelijk materiaal? De keukenontwerpers staan je met raad en daad bij. Toch liever een tijdloze keuken die alle trends doorstaat? Vanden Borre Kitchen biedt ook een ruime keuze aan massief houten fronten aan. Het ideale materiaal voor een gezellige, warme keuken.

Creëer opbergruimte

In een slecht ontworpen keuken al je kookpotten en keukengerei opbergen, dat is een hels karwei. Om dat probleem aan te pakken, bedachten de experts van Vanden Borre Kitchen tal van oplossingen. Denk maar aan slimme hoekkasten, goed ingedeelde lades, geïntegreerde schuifplanken, of zelfs grote kolommen en oversized lades met deuren uit één stuk die al even mooi als praktisch zijn.

Hou rekening met je levensstijl

Je keuken moet echt bij jou passen. Trek je al eens graag een fles wijn open? Hou dan ruimte vrij voor een wijnkast. Bij Vanden Borre Kitchen vind je kasten waarin je tot wel 200 flessen kwijt kunt! Breng je je gerechten graag op smaak met verse kruiden? Richt een hoekje in waar je kruiden kunt kweken. Staat de zomer voor jou in het teken van barbecueën? Dan heb je een topgrill nodig! In een gepersonaliseerde keuken vind je niet alleen een uitstekende kookplaat terug, maar tal van technologieën die je hart sneller doen slaan.

