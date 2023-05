Ping. Een tijd geleden kreeg ik op een avond een e-mail toegestuurd.

Van: Birgit

Verzonden: donderdag 2 februari 2023 18:15

Aan: Elke Lahousse

Onderwerp: Zucht

Beste Elke,

Als Knack-abonnee wil ik even mijn hart luchten. Ik kijk elke week met veel plezier en ook – moet ik toegeven – verlangen naar de reportages van geweldige reizen en smaakvolle verblijven die jullie presenteren. Maar mag ik toch vragen om wat vaker vanuit een ander perspectief te kijken: dat van de mens met een modaal inkomen. Waar kan die naartoe reizen? Welk verblijf kan die zich veroorloven?

Tenzij je een baan hebt met een duizelingwekkend loon zijn de logeeradressen die jullie voorstellen meestal niet bestemd voor het budget van een leerkracht, zoals in mijn geval. Toch hou ook ik van het gevoel eens goed in de watten te worden gelegd.

Is het mogelijk om kwaliteit te vinden zonder onmiddellijk in het luxesegment te verzeilen?

Hartelijk dank!

Vriendelijke groet,

Birgit

Onder de indruk van wat Birgit op een doorsnee donderdagavond gedaan hoopte te krijgen door haar verzuchtingen met onze redactie te delen, diende ik haar meteen van antwoord. Dat ik haar frustratie goed begreep, schreef ik. Dat het ook mij verbaasde hoe hard de prijzen van leuke boetiekhotels de voorbije jaren, en vooral na corona, gestegen waren, soms zelfs verdrievoudigd. Dat ik haar wens zou meenemen bij het selecteren van toekomstige reisverhalen, want inderdaad, sommige plekken in ons blad waren enkel voor de happy few.

Ik probeerde nog uit te leggen dat logeeradressen in Knack Weekend moeten voldoen aan een aantal vereisten: een tof, authentiek verhaal, kwaliteitsvol en mooi ingericht, op een goede locatie. Dat komt vaak met een prijskaartje, maar het levert ook beelden op die even doen wegdromen en daar heeft een mens soms ook nood aan, niet? Tegelijk wist ik: aan deze uitleg heeft Birgit weinig. En waarom zou een hotelkamer van 300 euro altijd beter zijn dan eentje van 150 euro?

Mijn conversatie met lezeres Birgit vormde de aanleiding voor deze hotelgids waarvoor ons reisteam op zoek ging naar de leukste hotels in Europa waar stijl en kwaliteit nog te vinden zijn voor een zachte prijs.

Wanneer ik Birgit op de hoogte breng van onze hotelgids, antwoordt ze: ‘Ik had niet verwacht dat jullie zouden reageren op mijn mail. Wat doet het deugd om gehoord te worden. Kwaliteit en stijl hoeven niet altijd geld te kosten, dat heb ik bij dezen geleerd. Het zit soms gewoon in woorden en een sympathiek gebaar.’

Dat het voor iedereen een zomer mag worden vol vakantiegeluk. Al wat nu nog moet gebeuren, is beslissen waar de reis eerst naartoe gaat.