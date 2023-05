Casa do Conto, Porto, Portugal

Vanaf 119 euro

Casa do Conto, of het Huis van Verhalen, herrees letterlijk uit zijn as. De 19de-eeuwse burgerwoning in hartje Porto, die op de monumentenlijst staat, werd na een brand met zorg hersteld. De zes kamers zijn ingericht met vintage meubels en designitems. In elke kamer vind je teksten over het begrip ‘huis’ op het plafond, een samenwerking met verschillende kunstenaars die een link hebben met Porto. Er is een eetkamer, salon en bibliotheek om rustig te hangen of een kunsttentoonstelling of concertje mee te pikken.

Rua da Boavista 703, Porto, casadoconto.com