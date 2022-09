Vreemde zaken

Niet alleen voor zangeres Kate Bush bleek een muzikale passage in het nieuwe seizoen van Stranger Things te resulteren in een imagoboost, ook veel merken hopen een graantje mee te pikken van het succes van de Netflix-hit. Na MAC, Quiksilver en zelfs Domino’s Pizza sluit nu ook Vans graag aan in het rijtje. Met een assortiment schoenen, kleding en accessoires wil het label de wereld van Eleven en co. uit de jaren tachtig naar vandaag brengen. Gezien het succes van seizoen vier is dat geen nieuws om van achterover te vallen.

