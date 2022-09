Een tovermiddel dat mannen het hoofd op hol brengt en nog gratis is ook: op TikTok prijst meer dan één vrouwelijke influencer de zegeningen van vabbing, of het deppen van vaginaal vocht op je polsen en hals. Wetenschappelijk is dat al even dubieus als parfums met feromonen, de chemische moleculen waar het ook bij vabbing om gaat. Anders dan dieren hebben mensen geen receptor voor die feromonen. Toch beweren heel wat vrouwen op het platform dat hun date voor de bijl ging dankzij hun “natuurlijke parfum”. Experten stellen dat vabbing mogelijk je zelfvertrouwen boost, maar vooral gezondheidsrisico’s inhoudt. Zo kunnen vrouwen zichzelf een vaginale infectie aan de hand doen of via hun bevochtigde huid zelfs een soa overdragen. Misschien geen trend om meteen op te springen dus.