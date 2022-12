Op 23 januari overlijdt de Franse designer Thierry Mugler. Grote hoeden, brede schouders, wespentailles en stilleto’s: hij tekende in de jaren tachtig hét powerdressing-silhouet. Sommige vrouwen vonden zijn ontwerpen bevrijdend, voor anderen was het too much en zelfs wat seksistisch. De succesvolle expo die in 2019 de wereld rondreisde, beïnvloedde de jonge ontwerpers van vandaag, maar het was zijn parfum Angel dat de parfumgeschiedenis veranderde. Het is tot op vandaag een bloemige bestseller.