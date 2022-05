Terrasje doen? Tips voor meer ruimte, meer vogels en minder inkijk

Nederlander Philip Oostenbrink is hoofdtuinier bij walmer castle & gardens in kent. Hij schrijft voor o.A. Rhs the garden. Zijn boek de jungletuin (terra) ligt nu in de boekhandel.

Hoe bekom ik meer privacy zonder tuinschermen te moeten plaatsen?“Wees niet bang om grote planten te gebruiken, bijvoorbeeld Phyllostachys Aurea (reuzenbamboe), een snelgroeiende bamboesoort die recht omhoog groeit en dus weinig ruimte inneemt. Winterharde palmen kunnen ook helpen. De grote bladeren blokkeren het zicht, maar het bladerdak is vrij open zodat het zonlicht erdoorheen kan. Voor het ultieme junglegevoel raad ik de Trachycarpus Fortunei (Chinese waaierpalm) aan, die doet het ook goed in pot. Tussen deze grote planten kun je dan lagere soorten gebruiken. Zoals varens op een schaduwrijk terras of Canna (bloemriet) en Ficus Johannis Afghanistanica, een kleinere vijgensoort, als het zonniger is.”Is het mogelijk om een urban jungle te creëren op een schaduwrijk terras?

“Schaduw is ideaal voor jungleplanten met grotere bladeren. Voorbeelden van hoge soorten zijn Tetrapanax Papyrifer ‘Rex’ (Chinese rijstpapierplant), of de boomvaren Dicksonia Antarctica. Als lagere plant kun je varens gebruiken. Of siergrassen, die doen het heel goed in een pot in de schaduw. Ook Boehmeria is geschikt voor een schaduwrijke plek.”

Wat hebben jungleplanten in potten nodig?

“Sommige planten zullen meer water nodig hebben. Met een waterdichte schaal onder de pot kan de plant altijd water opnemen. Een boom in een pot moet je dan weer behandelen als een bonsaiboom en elk jaar flink terugsnoeien. Verder is bemesting belangrijk. Pas op dat de plant niet door het gat onder in de pot wortelt. Dit kan de drainage stoppen. Af en toe zul je dus moeten verpotten. Soms is het mogelijk om dan ook wortelsnoei toe te passen. Goede boomsoorten om in een pot te laten groeien zijn liriodendron, catalpa en kleinere prunus-varianten.”