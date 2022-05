Rare kronkels

Driemaal interieurdecoratie met een knipoog.

1—Vreemde vogel

Steeds meer dieren zijn met uitsterven bedreigd, zo ook de Nieuw-Zeelandse kiwi. Met de nieuwe Kiwi Container wil het Belgische designlabel EcoBirdy aandacht schenken aan de verdwijnende vogelsoort. Het meubel is onderdeel van de kindercollectie en doet dienst als opbergruimte. De kop van de plastic vogel wordt gemakkelijk losgedraaid zodat je er spullen in kunt opbergen. Zoals bij al hun creaties maakt het label daarbij gebruik van gerecycleerd plastic. Kwestie van meteen de juiste ecologische boodschap mee te geven aan je kinderen.

370 euro, ecobirdy.com

2—Opgezet spel

Als er één ding is waar de Antwerpse creatieveling Karen François niet vies van is, is het een leuke woordspeling. Als artist in residence bij het Antwerpse MAS opende ze in de aanloop naar de feestdagen een eigen winkel aan het museum. Daar verkocht ze voor het eerst haar zogenaamde Feestbeesten, een reeks opgezette dieren die ze samen met taxidermist Viktor Leestmans voorzag van de gepaste feestkledij en accessoires. De twee besloten de collectie nu een volwaardig tweede leven te laten leiden. Van vierende vissen tot krabben met cava: allesbehalve een dode boel dus.

Vanaf 49,99 euro, feestbeesten.shop

3—(Im)perfect

We moeten allemaal onze imperfecties leren omarmen. Het is met die gedachte in het achterhoofd dat de Belgische ontwerpster Anneluus Vermeersch haar nieuwe collectie bloempotten lanceert. Schrik niet als er rare vormen in jouw nieuwe pot zitten, die werden er immers bewust in verwerkt met een 3D-printer. De bloempotten zijn niet alleen uniek langs de buitenkant, maar werden ook gemaakt van gerecycleerd plastic. Je kunt ze krijgen in saliegroen, terracotta en kobaltblauw. Van een perfect imperfecte toevoeging aan je interieur gesproken.

Vanaf 20 euro, anneluusvermeersch.be

