Paradijselijke samenwerking

Hoody’s, T-shirts, sneakers, zwemshorts en zelfs handdoeken, borden en asbakken met ritmische palmboompatronen duiken op in een gelimiteerde capsulecollectie van Saint-Laurent. De exotische boompjes komen uit ons land, meer bepaald uit de donkere kamer van kunstfotograaf Bruno V. Roels (46). De Gentenaar ziet zijn werk – seriële composities van palmen, maar ook close-ups van cactussen en bloemen of landschappen, al dan niet met kleurrijke inkt bewerkt – als een eindeloze zoektocht naar het paradijs. De samenwerking was eenmalig – je kunt nog een paar stukken online vinden via FarFetch – maar zijn werk blijft te bezichtigen in de Antwerpse Gallery 51.