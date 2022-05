Papajasalade met garnalen Voor 2 personen

2 rode chilipepers

3 el palmsuiker of kokosbloesemsuiker

2/3 el tamarindepasta

Sap van 2 limoenen

4 el vissaus

12 gehalveerde kerstomaten

600 g in reepjes gesneden groene papaja

60 g in reepjes gesneden wortel

120 g verse noordzeegarnalen

20 g geroosterde pindanoten, eikenbladsla en erwtenscheuten als afwerking

1. Snijd en stamp de chilipeper in een vijzel. Voeg er de palmsuiker, tamarindepasta, het sap van 1 limoen en de vissaus aan toe. Zet aan de kant.

2. Doe de kerstomaten, papaja en wortel in een grote mengkom en meng samen met de dressing alles goed onder elkaar. Proef en voeg er eventueel extra limoensap of palmsuiker aan toe, of zelfs extra chilipeper naar smaak als je het graag pikant hebt.

3. Doe de papajasalade in een bord of kom en voeg er de noordzeegarnalen en pindanoten aan toe. Werk af met een blaadje eikenbladsla en enkele blaadjes erwtenscheuten.

Chef Daorung Kaenphutsa van Kiss the Chef kreeg kort na het openen van de deuren al een plekje in de Gault&Millau-gids. Haar innoverende Thaise keuken met kraakverse lokale seizoensproducten verdient dan ook uitstekende punten. Ze deelt haar recept voor een groene papajasalade met verse noordzeegarnalen, een eerbetoon aan haar thuisland met respect voor de lokale Noordzeevisserij.

Proeven? Zin om deze en nog veel andere visrecepten uit te proberen? Dan kan op A L’Ostendaise, het Noordzeefestival in Oostende dat dit jaar al aan zijn achtste editie toe is. Op 25 en 26 juni proef je de creaties van 24 Oostendse topchefs die voor dit festival een gerecht serveren met de noordzeevis als hoofdingrediënt. 8 euro, Zeeheldenplein, ostendaise.be