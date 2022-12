Lokaal gebouwd

De Pritzker Prize, het equivalent van de Nobelprijs maar dan in architectuur, werd dit jaar toegekend aan Francis Diébédo Kéré uit Burkina Faso. Als eerste Afrikaan die deze prestigieuze prijs ontvangt, zet de ontwerper zich in, zoals veel van zijn collega’s in Afrika, om daar gebouwen neer te zetten die passen bij de tijdgeest. Dat doet hij door optimaal gebruik te maken van lokale grondstoffen en door constructies te ontwerpen die voldoen aan de plaatselijke beperkingen, zonder zich te laten inspireren door de grote westerse architectuurcanon.

Het Surgical Clinic and Health Centre in Léo in Burkina Faso, een ontwerp van Francis Diébédo Kéré. © Francis Kéré