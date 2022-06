Een extra reden voor cultuurliefhebbers om naar de Provence af te zakken, is het pas geopende beeldenpark van kunstenaarskoppel Arik Levy en Zoé Ouvrier. Ze besloten hun woning en atelier onder te brengen in het dorpje Saint-Paul-de-Vence, waar in het verleden onder meer ook Matisse en Picasso resideerden. Je kunt op afspraak een bezoekje brengen. Misschien nog meer de moeite is het aanpalende beeldenpark van maar liefst twaalfduizend vierkante meter, waar sculpturen van beide artiesten staan opgesteld.

ariklevysculpturepark.com