Houdt steek

Tijd om komaf te maken met het stoffige imago van borduren. Drie kinderen van de jaren negentig tonen waarom hun ambacht toch geen ‘hobby voor omaatjes’ is.

1-ATELIER HOUTHUYS

Op de kunsthumanoria kreeg Sara Houthuys (28) te horen dat ze eerder technisch aangelegd is dan creatief. Het moeilijkste van haar job nu, lacht ze, is een computer instellen om de machine de juiste steken te doen zetten. Digitaal borduren heet dat. Voor Atelier Houthuys werkt Sara het liefst samen met grafici en kunstenaars. Dan toont ze een eigen verzinsel, een borduursel van haar kat Ombré. “Als eerbetoon borduurde ik haar op mijn trui. Sindsdien krijg ik vaker de vraag om katten te borduren.”

houthuys.com

2-LET’S GET THREADY

Met haar Instagramaccount Let’s Get Thready geeft Sienie Van Geerteruy (26) uit Dendermonde tweedehandskleding een nieuw leven. Een van de upcyclingtechnieken die ze hanteert is handmatig borduren. “Er stond altijd een naaimachine in onze keuken. Met restjes stof van mama maakten mijn tweelingzus en ik nieuwe kleren voor onze Barbies. Als tiener zat ik al veel op Pinterest, zo leerde ik kruisjes tekenen. Ik deed gewoon stikoefeningen en als het werkte, dan werkte het. Op school stond ik bekend als dat rare meisje dat borduurt.”

@letsgetthready

LET’S GET THREADY © GF