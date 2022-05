Rat

Er is sprake van een onverwachte vertraging die je plannen in de war stuurt. Maar Ratten staan bekend om de rustige en stoïcijnse manier waarmee ze problemen aanpakken. Dat is deze keer niet anders: je trekt de situatie vlotjes weer recht. In de liefde beleef je zonnige dagen maar saaie nachten.

Buffel

Als je ziet hoe vol je agenda staat, weet je dat het moeilijk wordt om het in deze periode eindelijk eens wat rustiger aan te doen. Zeker omdat er ook privé nog heel wat op het programma staat. Voor Buffels komt het er nu op aan om alles zo goed mogelijk te plannen. Makkelijk zal dat niet zijn.

Tijger

Je bent stoutmoedig en tegelijk toch wel wat lichtzinnig. Maar Tijgers maken de komende dagen vooral indruk met hun onuitputtelijke creativiteit. Zelfs collega’s die je initiatieven doorgaans niet zo genegen zijn, proberen nu op de kar te springen. In de liefde kent je fantasie geen grenzen.

Kat

Je liefdesleven kan in deze periode best wel tumultueus zijn. Katten vinden dat niet zo fijn en hebben dan ook de neiging om wat afstand te nemen. Dat betekent niet dat je je moet afzonderen: er zijn heel wat vrienden die klaarstaan om samen met jou iets gezelligs te organiseren.

Draak

Draken zijn behoorlijk uitbundig. Soms lijkt het alsof je je met die houding van anderen wilt onderscheiden. Probeer daar niet te ver in te gaan: sommigen in je omgeving vinden je dan misschien een uitslovertje en dan krijg je niets meer gedaan. In de liefde moet je waakzaam zijn.

Slang

Je voelt de nood om te ontsnappen aan de dagelijkse routine. Slangen vinden het immers allemaal zo saai en willen meer actie. Misschien word je op je wenken bediend: het is niet uitgesloten dat er iemand langskomt die voor wat actie in je leven zorgt. En wie weet, misschien ook voor een vleugje mysterie.

Paard

Paarden hebben een hekel aan tegenspoed. Je kunt het niet hebben dat dingen verkeerd lopen. Nochtans is dat precies wat je de komende dagen zult moeten aanvaarden: dat niet alles loopt zoals gepland. Probeer wat sneller te nuanceren. Dan zul je inzien dat de problemen soms veel minder groot zijn dan je denkt.

Geit

Voor je liefdesleven kan dit een boeiende periode worden. Zonder dat je het kunt verklaren merk je dat de vlam in je relatie helemaal oplaait. Geiten vinden dat fantastisch, want het voelt alsof er een nieuw hoofdstuk in hun leven begint. Misschien zit er nog een verrassing aan te komen.

Aap

Dit kan een vruchtbare periode worden voor je financiën. Apen voelen wel vaker het juiste moment aan om te investeren of te verkopen, maar deze keer mik je echt in de roos. Je moet nu alleen oppassen dat je niet overmoedig wordt. In je gevoelsleven is het tijd om alles op een rijtje te zetten.

Haan

Hanen zijn niet van plan om discreet te zijn. In plaats daarvan laat je zien dat je succes oogst. Misschien wil je op die manier wel dat de anderen je bewonderen. Je moet beseffen dat zo’n gebrek aan nederigheid afgunst kan losweken. Anderzijds opent wat je verwezenlijkt misschien nieuwe deuren.

Hond

Het gaat je voor de wind. Natuurlijk haal je niet op elk terrein 100 procent, maar je bent toch zeer tevreden met wat je in deze periode verwezenlijkt. Er is ook sprake van nieuwkomers in het leven van Honden. Die kunnen niet alleen voor animo zorgen, maar ook nieuwe mogelijkheden scheppen.

Zwijn

Wat ze de voorbije weken binnenhaalden, willen Zwijnen nu beveiligen. Dat is een verstandige houding. Als je de lat nog eens hoger legt, loop je het risico dat je een verkeerde keuze maakt en wat je verworven hebt weer moet inleveren. In de liefde moet je nu vooral geduld hebben.