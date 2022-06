Het bos in

Het zoeken naar het perfecte weekendhuisje is vaak niet zo gemakkelijk als het klinkt (tenzij je er natuurlijk regelmatig dit magazine op naslaat). Waar is het immers rustig genoeg? Zijn er voldoende activiteiten in de buurt? En welke regio’s zijn het ontdekken waard? In een gloednieuw boek bundelen Lisette Schmidt en Toni De Coninck 55 adressen in België en Nederland, verdeeld over twaalf natuurgebieden. Van boomhutten tot hotels: op deze plekken hoef je de natuur niet ver te zoeken. Wij noteerden alvast de boshutten van Cabiner op ons lijstje.

Weekenden in het groen (23,50 euro), verschenen bij Uitgeverij Fjord.