Hij oogt eeuwig jong, maar de smiley is wel degelijk vijftig jaar oud. De smiley werd in 1962 uitgevonden door Fransman Nicolas Loufrani, CEO van The Smiley Company. Wist hij veel dat zijn eenvoudig ontwerp vijftig jaar later in al z’n variëteiten onmisbaar zou zijn in onze sms- en whatsappconversaties, van kwade blik tot ironische frons.