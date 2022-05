Beste vrienden

In de reportage Vrienden voor het leven (p. 12) vertellen mannen openhartig over hun bromance. Oftewel: hun vriendschap met een andere man. Een soortgelijke reportage over vrouwenvriendschappen zou zeker ook mooie verhalen opleveren, maar dat vrouwen er soms hechte, emotionele relaties met andere vrouwen op nahouden, is genoegzaam bekend. Mannen gaan fietsen, of ze spelen een partijtje padel, ze drinken een pintje en ze lachen en zwanzen hun zorgen weg. Dat ze ook lief, leed en – zoals Cor en Theo in de reportage – bijna hun hele leven delen, vinden we nog steeds bijzonder. Nochtans zijn die vriendschappen een sleutel tot een lang en gezond leven, zo blijkt. Ze zijn een conditio sine qua non voor ons welzijn en welbevinden, stelden onderzoekers vast. Hoe hechter je vriendschappen, hoe beter je immuniteit. Daardoor word je minder snel ziek en herstel je sneller van een operatie. Mensen met goede vrienden leven doorgaans ook langer.

De vriendenkring hoeft niet uitgebreid te zijn, een innige relatie met een vijftal vrienden en familieleden is voldoende om eenzaamheid en ziekte tegen te gaan. En overkomt dat laatste je toch, dan helpt die vriendschap enorm om alles veel draaglijker te maken. Daarom een oproep aan alle mannen: lach, huil en deel je emoties met vrienden. Vrouwen weten al lang waarom.