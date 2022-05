Alles op het spel

De eerste zwoele zomerdagen dringen zich op. Wat is er leuker dan een gezelschapsspelletje om de tijd mee te doden? Van yahtzee tot mikado of domino: tegenwoordig krijgen tal van oude spelen een moderne make-over. Verschillende labels, zoals het Deense Hay of het Londense Printworks, brengen esthetisch verantwoorde edities uit van de spelletjes uit onze jeugd. Denk strakke, grafische schaakborden en kleurrijke designerversies van vier op een rij. Spelletjes na gebruik opruimen hoeft niet meer.

Hay Play Yatzy (35 euro), via gaest.design