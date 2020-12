Als niet-essentiële winkel sloot tot voor kort ook interieurgalerie Atelier Ecru de deuren. Zijn nieuwe poulains lanceerde het dan maar via Instagram. Drie namen om te ontdekken.

Pierre De Valck

De 29-jarige Brusselaar ontwikkelde als kind een ongewone fascinatie voor archeologie en het verzamelen van historische artefacten. Dat leidde hem tot een eerste collectie meubelen, opgebouwd rond unieke mineralen en stenen, elk zorgvuldig geselecteerd op basis van hun historische waarde. "Een steen is een steen, maar op een aluminium achtergrond wordt het plotseling een juweel met een verhaal. Een voorouderlijk gefluister", meent hij. De eerste serie in zijn collectie omvat een set van unieke kasten ontworpen rond stukken lapis lazuli, jaspis en versteend hout.

@pierredevalck

Tim Teven

Deze Nederlander is nog maar net van de schoolbanken van de Design Academy Eindhoven af en liet zich het afgelopen jaar opmerken via de Biennale Emergences en Galerie A1043 in Parijs. Vies van een experiment is hij niet. Hij behandelt materialen op een onconventionele manier, waardoor hij verrassende technieken ontdekt die hij dan toepast om functionele objecten te maken. Pressure, zijn vazen, zijn daar een mooi voorbeeld van: de plooien worden door de metaalindustrie als tekortkoming gezien, in zijn ontwerp vormen ze net een functioneel detail. Door het aluminium van zijn Pressure Bench en Stool te vervormen gaan ze zacht en aangenaam aanvoelen in plaats van koud en stijf. Met zijn laatste ontwerpen onderzoekt hij manieren om van niet-recycleerbare vezels nieuwe bouwmaterialen te maken.

@timteven_studio

Tim Teven © GF

Tim Vranken

Tim Vranken is een volbloed vakman met een eindeloze liefde voor hout. Zijn naam is je misschien al ter ore gekomen via interieurarchitect Arjaan De Feyter, voor wie hij ontwerpen realiseerde. Voor zijn eigen pièces uniques - hij maakt alles zelf zodat ieder stuk aan zijn hoge standaarden voldoet - kiest hij ervoor om oneffenheden en nerven te behouden in plaats van ze weg of glad te schuren. Knooppunten spelen een hoofdrol. Zijn vernuft op dat vlak laat hij zien in de sculptuur Norma, waar ook een robuuste tafel bij hoort.

@tim_vranken

Tim Vranken © CEDRIC VERHELST

Het werk van deze drie en zes andere ontwerpers is nog tot 10 januari 2021 te ontdekken bij Atelier Ecru, waar je ook op afspraak kunt langsgaan. Op de Instagramaccount @weareatelierecru staat ook een gesprek met Pierre De Valck.

