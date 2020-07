Verschillende stoelen van meubelgigant Ikea worden gemaakt met illegaal gekapt hout uit de Oekraïense Karpaten. Dat zegt de Britse ngo Earthsight in een nieuw rapport, waarover MO* bericht. Met de case wil Earthsight vooral het duurzaamheidslabel FSC dwingen tot hervorming.

Ooit bedekten bossen vol beren, lynxen en bizons veertig procent van het Europese continent, maar over de eeuwen heen is die oppervlakte sterk verminderd. Een van de weinige plekken in Europa waar je een idee kan krijgen van hoe dat eruit moet hebben gezien, vind je vandaag in de Oekraïense Karpaten. In de erg bosrijke regio vind je nog heel wat wilde dieren en oeroude, ongerepte wouden. Toch staat ook dat laatste restant zwaar onder druk, onder andere door de geplande aanleg van een groot skigebied. Nu blijkt dat hout uit de regio ook opduikt in verschillende Ikea-meubels.

Elke seconde een boom

Earthsight kon het hout dat gebruikt wordt in de stoelen Terje, Ingolf, Börje, Ekedalen, Norrnas en Henriksdal traceren tot de Oekraïense Karpaten. 'Volgens berekeningen van de Britse ngo zou er elke seconde een boom gekapt worden om aan de wereldwijde vraag naar Ikea-producten te voldoen', schrijft MO*.

FSC slaagt er niet in om de bossen te beschermen

Ikea erkende tegenover Earthsight dat de huidige regeling omtrent houtkap in Oekraïne veel ruimte laat, die 'mogelijk tot misbruik kan leiden'. MO* verduidelijkt: 'Het Oekraïense Staatsbureau voor Bosbeheer, de publieke administratie die de bossen beheert, is zowel bevoegd voor natuurbescherming als voor commerciële houtkap. Dat levert een problematisch belangenconflict op.' De meubelgigant zei contact te zullen opnemen met de Oekraïense regering. Dat volstaat echter niet, schrijft Earthsight. De organisatie vraagt Ikea om haar prijzen te verhogen en ziet de snelle groei van de keten als problematische accelerator van de illegale houtkap.

'Duurzaam gekapt' oerbos

Extra opmerkelijk is dat het hout van Ikea bestempeld wordt met het kwaliteitslabel Forest Stewardship Council (FSC), dat staat voor duurzaam geproduceerde producten. Ook het illegaal gekapte hout in de bewuste stoelen droeg het FSC-label. Earthsight is dan ook snoeihard voor het label: 'FSC slaagt er niet in om de bossen te beschermen. In sommige gevallen waren onregelmatigheden met het FSC-label zelfs bekend bij de Oekraïense overheid. FSC geeft bedrijven steeds weer het voordeel van de twijfel, zelfs in corrupte landen.' Earthsight vraagt Ikea om haar impact als grootste meubelmaker ter wereld te gebruiken om de organisatie achter het label tot de orde te roepen.

Op MO* staat een reactie te lezen van Colombine Nicolay, persverantwoordelijke van Ikea Belgium: 'Momenteel gebruikt Ikea minder dan één procent van het totale hout dat in Oekraïne wordt geoogst en het vormt minder dan één procent van onze wereldwijde inkoop. Ikea aanvaardt geen illegaal gekapt hout. We verwelkomen rapporten en bevindingen van ngo's en nemen deze ernstig. We zijn onmiddellijk begonnen met een onderzoek naar de beschuldigingen in het rapport van Earthsight. Als dit onderzoek bevestigt dat illegaal gekapt hout in onze toeleveringsketen is terechtgekomen, zal Ikea de leveringen onmiddellijk stopzetten. Ikea deelt namelijk de ambitie om het bosbeheer in Oekraïne te verbeteren.'

Ooit bedekten bossen vol beren, lynxen en bizons veertig procent van het Europese continent, maar over de eeuwen heen is die oppervlakte sterk verminderd. Een van de weinige plekken in Europa waar je een idee kan krijgen van hoe dat eruit moet hebben gezien, vind je vandaag in de Oekraïense Karpaten. In de erg bosrijke regio vind je nog heel wat wilde dieren en oeroude, ongerepte wouden. Toch staat ook dat laatste restant zwaar onder druk, onder andere door de geplande aanleg van een groot skigebied. Nu blijkt dat hout uit de regio ook opduikt in verschillende Ikea-meubels. Earthsight kon het hout dat gebruikt wordt in de stoelen Terje, Ingolf, Börje, Ekedalen, Norrnas en Henriksdal traceren tot de Oekraïense Karpaten. 'Volgens berekeningen van de Britse ngo zou er elke seconde een boom gekapt worden om aan de wereldwijde vraag naar Ikea-producten te voldoen', schrijft MO*. Ikea erkende tegenover Earthsight dat de huidige regeling omtrent houtkap in Oekraïne veel ruimte laat, die 'mogelijk tot misbruik kan leiden'. MO* verduidelijkt: 'Het Oekraïense Staatsbureau voor Bosbeheer, de publieke administratie die de bossen beheert, is zowel bevoegd voor natuurbescherming als voor commerciële houtkap. Dat levert een problematisch belangenconflict op.' De meubelgigant zei contact te zullen opnemen met de Oekraïense regering. Dat volstaat echter niet, schrijft Earthsight. De organisatie vraagt Ikea om haar prijzen te verhogen en ziet de snelle groei van de keten als problematische accelerator van de illegale houtkap. Extra opmerkelijk is dat het hout van Ikea bestempeld wordt met het kwaliteitslabel Forest Stewardship Council (FSC), dat staat voor duurzaam geproduceerde producten. Ook het illegaal gekapte hout in de bewuste stoelen droeg het FSC-label. Earthsight is dan ook snoeihard voor het label: 'FSC slaagt er niet in om de bossen te beschermen. In sommige gevallen waren onregelmatigheden met het FSC-label zelfs bekend bij de Oekraïense overheid. FSC geeft bedrijven steeds weer het voordeel van de twijfel, zelfs in corrupte landen.' Earthsight vraagt Ikea om haar impact als grootste meubelmaker ter wereld te gebruiken om de organisatie achter het label tot de orde te roepen. Op MO* staat een reactie te lezen van Colombine Nicolay, persverantwoordelijke van Ikea Belgium: 'Momenteel gebruikt Ikea minder dan één procent van het totale hout dat in Oekraïne wordt geoogst en het vormt minder dan één procent van onze wereldwijde inkoop. Ikea aanvaardt geen illegaal gekapt hout. We verwelkomen rapporten en bevindingen van ngo's en nemen deze ernstig. We zijn onmiddellijk begonnen met een onderzoek naar de beschuldigingen in het rapport van Earthsight. Als dit onderzoek bevestigt dat illegaal gekapt hout in onze toeleveringsketen is terechtgekomen, zal Ikea de leveringen onmiddellijk stopzetten. Ikea deelt namelijk de ambitie om het bosbeheer in Oekraïne te verbeteren.'