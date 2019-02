Legendarische designer Alessandro Mendini overleden

Alessandro Mendini studeerde architectuur, maar verdiende zijn eerste centen als journalist. In de jaren 70 verspreidde hij zijn ideeën over design in tijdschriften als Casabella, Modo en Domus. Later ontplooide hij zich tot een van de grote vernieuwers van het Italiaanse design.

Hij ging in tegen de toen heersende obsessie met vooruitgang. 'Die is een grote vergissing. 'Het emotionele contact met voorwerpen is belangrijker dan hun functie. Momenteel wordt er te veel nagedacht over nieuwe technologieën', klonk het.

Verjaardag in mineur

De ontwerper en architect zou, als zijn gezondheid het had toegelaten, binnenkort mee de verjaardag gaan vieren van een van zijn bekendste werken, het Groninger Museum. Dat wordt nu echter een viering wordt in mineur.