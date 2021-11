Het is weer zover: de Henry van de Velde Awards zetten designprojecten, producten en diensten die een positieve impact hebben in de spotlight. De jury selecteerde 27 winnaars in 9 categorieën. Wie met de Gold, Silver en Bronze Awards naar huis gaat, wordt in februari bekend gemaakt. Ontdek de kanshebbers hier en breng je stem uit voor de publieksprijs.

Uit de meer dan 400 inzendingen destilleerde de jury, geselecteerd door Flanders DC, 27 winnaars in 9 categorieën. De Gold, Silver en Bronze Award-winnaars binnen elke categorie worden onthuld tijdens de uitreiking op 8 februari 2022 in Bozar. Ook de Lifetime Achievement, Young Talent, Company, Ecodesign by OVAM en Public Gold Awards worden dan bekend gemaakt.

Jij kan mee bepalen welk project de Public Gold Award wegkaapt door te stemmen op jouw favoriet. Stemmen kan nog tot 23 december via henryvandevelde.be.

Alle winnaars kunnen gratis bewonderd worden tijdens de bijhorende tentoonstelling die van 9 februari tot en met 10 april 2022 in Bozar loopt.

Categorie: Spaces

Tunneltaal van Studio Manon voor de gemeente Rotselaar © GF

Tunneltaal van Studio Manon voor de gemeente Rotselaar

Tunneltaal maakt deel van het masteronderzoek Het Sociale Spel van Manon Lambeens in samenwerking met de gemeente Rotselaar. Ze gaat uit van de vraag: wat is de positie van de vormgever in de maatschappij? Manon Lambeens betrok zoveel mogelijk lokale jongeren om van een donkere, onveilige tunnel een sociaal verbindend symbool te maken. De tunnel vormt een metafoor voor de tijd waarin het onderzoek verwezenlijkt werd: verbinden en verlichten in sociaal moeilijke tijden

Muziekcentrum De Bijloke van DRDH Architects i.s.m. Julian Harrap Architects/Studio Helder/Onbetaalbaar voor Muziekcentrum De Bijloke © GF

Muziekcentrum De Bijloke van DRDH Architects i.s.m. Julian Harrap Architects/Studio Helder/Onbetaalbaar voor Muziekcentrum De Bijloke

DRDH Architects combineert in de vernieuwde concertzaal van De Bijloke de kwaliteiten van de originele ruimte met de akoestische troeven van hedendaagse concertzalen. Dit resulteert in een ruimte waar 830 liefhebbers zowel klassieke als hedendaagse muziek kunnen ervaren en tevens een waardige thuisbasis voor het Symfonieorkest Vlaanderen. Voor de foyers werkten ze samen met jonge kunstenaars zoals Studio Helder en Onbetaalbaar om zoveel mogelijk originele elementen te recycleren en een verrassende nieuwe bestemming te geven

Scenographies van decoratelier Jozef Wouters voor Damaged Goods (hier afgebeeld: FLOW) © GF

Scenographies van decoratelier Jozef Wouters voor Damaged Goods

Scenographies is een modulair tribunesysteem dat steeds opnieuw ingezet kan worden voor verschillende projecten of opdrachtgevers die een (publieke) ruimte willen transformeren. De basis van het tribunesysteem bestaat uit tweedehands palletrekken en een houtskelet van gerecupereerd hout dat makkelijk (opnieuw) gerecycleerd kan worden. Het geeft een antwoord op de urgente vraag vanuit de (podium)kunsten- en eventsector naar alternatieve theaterruimtes.

Categorie: Business Innovation

12 work van Studio Dott.voor Stad Mechelen © GF

12 work van Studio Dott. voor Stad Mechelen

Met 12work wil de stad Mechelen komaf maken met de drempels in het klassieke recruteringsproces. Dankzij een doorgedreven servicedesignaanpak werd elk mogelijk parcours van zowel de werkzoekende als de werkgever onderzocht en uitgetest

Batterij Inzamel Recipiënten van Pars Pro Toto voor Bebat © GF

Batterij Inzamel Recipiënten van Pars Pro Toto voor Bebat

Pars Pro Toto hield de volledige Bebat-inzamelketen onder de loep en ontwikkelde een reeks nieuwe recipiënten en procedures om het inzamelproces veiliger, slimmer én makkelijker te maken. Stalen vaten, een slim transportdeksel en een actief Internet of Things (IOT)-gestuurd monitoringssysteem zorgen voor een geoptimaliseerd ophalingssysteem

Morphemat van Voxdale voor Ergotrics © GF

Morphemat van Voxdale voor Ergotrics

Morphemat® is een medisch hulpmiddel waarmee zorgverleners op de Intensieve Zorgen-afdeling (ICU) patiënten tot 150 kg moeiteloos vanuit ruglig in een stabiele zijligging kunnen tillen. Morphemat® minimaliseert zowel de werktijd als de fysieke belasting van de zorgverlener

Categorie: Consumer

Åska Bike van Achilles Design voor Åska Bike © GF

Åska Bike van Achilles Design voor Åska Bike

Åska Bike is de 'real deal' op vlak van duurzaamheid. Een lange levensduur, lokale productie en een Europese toeleveringsketen gecombineerd met baanbrekende productietechnologie, productarchitectuur en design maken van deze speed pedelec een mooi alternatief voor de wagen

OYO Baby Monitor van Pars Pro Toto voor QLEVR © GF

OYO Baby Monitor van Pars Pro Toto voor QLEVR

OYO Baby Monitor is een slimme monitor die mee waakt over pasgeborenen en peuters. De monitor volgt onder meer het ademhalingsritme, de temperatuur en lichaamspositie van het kind en toont deze data in real-time in de OYO-app. De monitor ziet er niet uit als een bewakingsproduct maar als een schattig babyproduct

Minze Dairy Pod van Minze Health © GF

Minze Dairy Pod van Minze Health

Minze Diary Pod is een medisch toestel dat patiënten helpt bij het bijhouden van een plasdagboek voor de diagnose en opvolging van urologische problemen. Het hand-held en ergonomisch reservoir meet automatisch het volume en tijdstip van elke plas en stuurt het in realtime door naar de uroloog

Categorie: Crafts

Bite Me van Sam Druant © Lina Van Hulle

Bite Me van Sam Druant

In haar werk levert Sam Druant een feministische kritiek op de in de Westerse cultuur ingebedde verhalen, genderrollen en seksisme waarmee vrouwen nog dagelijks geconfronteerd worden. Het tapijt Bite Me speelt met de historische vrouwelijke connotatie bij textiel, handwerk en zachte materialen. Door het contrast in tekst en beeld, verandert Sam Druant op een speelse en ironische manier het dominante narratief.

Kontour van Pinkoliv © GF

Kontour van Pinkoliv

Kontour vertrekt van gebruikte chassis van zadels die tot voor kort bij het restafval belandden en geeft ze een nieuw leven. Kontour combineert het authentiek lederambacht met digitaal ontwerp. Dankzij de integratie van de digitale processen, blijft het voor de klant betaalbaar om unieke, handgemaakte zadels te kopen.

Woven Connection van Delphine Cobbaert © GF

Woven Connection van Delphine Cobbaert

Delphine ontwikkelde Woven Connection vanuit een concrete vraag om verschillende afmetingen van tapijten te produceren. Elk ontwerp van Delphine start met een draad van verschillende kleuren, texturen en hoogwaardige natuurlijke materialen (wol, mohair, vlas, katoen en jute) die ze met de hand tot verschillende stukken weeft en nadien aan elkaar hecht met haar eigen ontwikkelde borduurtechniek.

Categorie: Design Research

Braille meets Emoticons van Walda Verbaenen/Readsearch PXL MAD School of Arts / UHasselt © GF

Braille meets Emoticons van Walda Verbaenen/Research PXL MAD School of Arts / UHasselt

Emoticons zijn universele beelden die worden gebruikt om in één beeld te laten zien hoe iemand zich voelt. Mensen die de Braille taal gebruiken om te lezen en schrijven, hebben geen alternatief voor deze taalonafhankelijke universele symbolen. In dit typografisch experiment ontwerpt Walda een aantal emoticons ter aanvulling op het Braille-alfabet. Braille Dingbats visualiseert de 22 meest gebruikte emoticons voor blinden en slechtzienden en slaat een brug naar een visuele taal voor slechtzienden.

Ecology of Colour van Laboratorium voor KASK & Conservatorium/ HOGENT School of Arts/ Howest © GF

Ecology of Colour van Laboratorium voor KASK & Conservatorium/ HOGENT School of Arts/ Howest

Op het kruispunt tussen kunst, design en biotechnologie, identificeert dit onderzoek de milieu-impact van de kleurenindustrie en creëert de verschuiving naar een duurzame benadering van kleur. In het onderzoek staan nieuwe applicaties en technieken binnen traditionele kleurproductie centraal. Ecology of Colour ontwikkelt enerzijds ecologische inkten met pigmenten uit microalgae en anderzijds een duurzaam kleurenpalet van structurele kleuren.

Exploded View van Biobased Creations/ Stichting Nieuwe Helden voor Dutch Design Foundation/ The Embassy of Circular & Biobased Building © GF

Exploded View van Biobased Creations/ Stichting Nieuwe Helden voor Dutch Design Foundation/ The Embassy of Circular & Biobased Building

The Exploded View Materials & Methods is het resultaat van een meerjarig onderzoeksprogramma waarin ontwerpers, ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en storytellers samen op zoek gaan naar duurzame antwoorden op de bouwopgave waar Nederland momenteel voor staat. Aan de hand van de metafoor van een huis materialiseert The Exploded View haar visie op betaalbare, duurzame en circulaire woningen uit biogebaseerde materialen.

Categorie: Digital Product

BabelAR van Thomas Meynen & Wim Forceville/LUCA School of Arts © GF

BabelAR van Thomas Meynen & Wim Forceville/LUCA School of Arts

BabelAR is een multilinguïstisch puzzel-avontuur in Augmented Reality (AR). De game leert kinderen tussen 7 en 12 de waarde van de talen die ze spreken (of niet spreken) en versterkt hun taal- en cultuurbewustzijn. Dankzij hun taalkennis en door slim samen te werken, moeten kinderen het kleine wezentje Babelar de weg naar huis doen vinden. BabelAR maakt deel uit van de toolkit VirtuLApp en kan momenteel gratis gespeeld worden in 14 talen

Digiphy van Lowie Vermeersch voor Granstudio © GF

Digiphy van Lowie Vermeersch voor Granstudio

Digiphy is een Mixed Reality ontwerp- en communicatie-instrument om de automotive industrie verder te digitaliseren, zowel in het ontwerp- als het reviewproces. Digiphy werd ontworpen als 'open ended'-platform voor ontwerpers en laat toe een breed gamma aan fysieke dragers te integreren waardoor het voor heel wat toepassingen ingezet kan worden.

Silver van Create.eu voor Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie/ UGent © GF

Silver van Create.eu voor Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie/ UGent

Silver is een mobiele serious game dat zich richt op het versterken van de geestelijke gezondheid bij jongeren tussen 12-16 jaar. In Silver volgen jongeren een personage op een fictief festival. Op basis van de keuzes die je als speler maakt doorheen de game, wordt de koers van het verhaal aangepast. De game helpt spelers om een beter inzicht te krijgen in gedachten, gevoelens en denkpatronen. De ontwikkeling van Silver gebeurde in co-creatie met jongeren, kinderpsychologen en -psychiaters en Do Van Ranst en Jonas Boets, twee gerenommeerde Vlaamse auteurs van jeugdboeken.

Categorie: Environment

Biodiversiteit in bos, stad en tuin van Utilise Objects voor Wood Design © GF

Biodiversiteit in bos, stad en tuin van Utilise Objects voor Wood Design

Utilise Objects gaat op zoek naar esthetische oplossingen voor resthout die door de jaren heen afbreken en op hun beurt voeding worden voor de natuur. Die ontwerpen zijn er niet alleen voor natuurgebieden maar ook voor de meer geürbaniseerde leefwereld zoals parken, tuinen en in de stad.

Materialisme met Emotie van Onbetaalbaar © GF

Materialisme met Emotie van Onbetaalbaar

Elk product dat Onbetaalbaar ontwikkelt, vertelt een eigen verhaal en biedt een zo ecologisch mogelijk antwoord op een concrete vraag. Onbetaalbaar is een denktank en een onderzoeks- en werkplek waarbij de focus ligt op hergebruik, toepassing van duurzame en circulaire materialen. Onbetaalbaar realiseert interieurprojecten bij zowel particulieren als bedrijven; in private en publieke ruimtes en werkt daarvoor samen met andere makers en designers, lokale producenten en sociale maatwerkbedrijven.

ONTketen van Livable Platform/Circular Matters © GF

ONTketen van Livable Platform/Circular Matters

In dit project bundelen cleantech start-up Circular Matters en ontwerpplatform LivablePlatform de krachten voor een circulaire en biogebaseerde toekomst. Als groene start-up ontwikkelde Circular Matters een biopolymeer als alternatief voor harde plastics en houtachtige platen en volledig vrij van fossiele en gemijnde grondstoffen. Dankzij een matchmaking tussen productiepartners NIKO, Van Hoecke en ETAP enerzijds en ontwerpstudio's Esther Van Schuylenbergh, Brent Neve & Giel Dedeurwaerder en Studio Atelier PART anderzijds, zoekt het ONTketen team naar toepassingen en producten van het biopolymeer.

Categorie: Graphics

Huisstijl GUM van Pjotr voor het GUM (Gents Universiteitsmuseum) © GF

Huisstijl GUM van Pjotr voor het GUM (Gents Universiteitsmuseum)

De stijl die Pjotr voor GUM ontwikkelde, is uitnodigend en toegankelijk en bevat referenties naar wetenschappelijke elementen. Het concept bestaat uit een reeks wetenschappelijke referenties en collages op basis van foto's of scans van objecten uit de rijke collectie van het museum. De stijl omvat folders, affiches, visitekaartjes en vond ook zijn weg naar de museumshop in de vorm van postkaarten, potloden, gommen en tote-bags.

The Icon Project van Kern 02 voor Cisco Systems © GF

The Icon Project van Kern 02 voor Cisco Systems

In 2011 besloot internationale IT leverancier Cisco om de aansluitingen op een aantal van hun producten niet langer weer te geven aan de hand van letters of woorden maar met iconen. Grafisch bureau Kern02 ontwikkelde een reeks eenvoudige, inclusieve iconen waarvan de stijl bewust sober, eenvoudig en abstract gehouden werd. De grafisch consistente stijl van de iconen groeide intussen uit tot de corporate product-iconenstijl van Cisco

The Poster House Campaign van Klaas Verplancke voor Poster House © GF

The Poster House Campaign van Klaas Verplancke voor Poster House

Geïnspireerd door de humor van Tomi Ungerer, ontwierp Klaas Verplancke illustraties en animaties voor een publieke communicatie campagne naar aanleiding van de heropening van het Poster House museum in New York, na de eerste Covid-19 lock down in 2020. De posters en animaties verschenen op alle 1.800 digitale billboards in de straten van New York, inclusief de schermen op Time Square en aan de Lincoln Tunnel.

Categorie: Habitat

Gradient Rug van Emma Terweduwe © GF

Gradient Rug van Emma Terweduwe

Gradient Rug is een multifunctioneel jacquard geweven en vervilt tapijt, gemaakt uit merinowol, mohair, linnen en katoen uit deadstock gerecupereerd. De combinatie van technieken, die zowel industrieel als handmatig zijn, laat de kwaliteiten van deze natuurlijke materialen optimaal tot hun recht komen

Inti van Kristof Pycke voor Kreon © GF

Inti van Kristof Pycke voor Kreon

Kreon Inti geeft de lichtontwerper een instrument om zonder overbodige "ruis" met één enkele downlight verschillende sferen in de architectuur te creëren. Vanuit één lichtpunt worden twee verschillende lichtpatronen gecombineerd: gerichte puntverlichting en diffuse verlichting.

Space-R van Roel Vandebeek voor AVC Gemino © GF

Space-R van Roel Vandebeek voor AVC Gemino

Kantoren op een snelle en tegelijk duurzame manier verticaal kunnen indelen én opnieuw indelen, was de uitdaging bij de ontwikkeling van Space-R. Het resultaat is een circulaire plug-and-play oplossing met profielen, panelen en deuren die makkelijk te plaatsen en te verplaatsen zijn, zonder blijvende schade aan het plafond en de vloer. Het systeem groeit mee met het gebouw, biedt de architect een circulaire langetermijnoplossing en zorgt voor een grote vereenvoudiging van productie-, logistieke en plaatsingsprocessen

