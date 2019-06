De Gay Pride staat dit jaar wereldwijd in het teken van de Stonewall rellen. Om de Antwerpse Pride van augustus alvast een inspirerende voorzet te geven, organiseert Antwerp Pride de 'LGBTQI History week'. Tal van verenigingen kleuren de week van 24 juni roze met een hele resem evenementen.

De community in de jaren '60

De Stonewall Riots vonden eind juni 1969 plaats in New York toen homoseksualiteit nog beschouwd werd als een mentale ziekte, die schadelijk was voor de maatschappij. Als je betrapt werd op intimiteit met iemand van hetzelfde geslacht kon je je baan verliezen of zelfs uit je appartement gezet worden. De term "coming out" was toen nog onbekend en aangezien er nog geen sprake was van sociale media, zochten holebi's naar andere manieren voor het vormen van een community. Dit gevoel van samenhorigheid konden ze vinden in enkele bars. Vooral in New York stonden enkele bars hierom bekend.

De rellen in New York

The Stonewall Inn was zo'n bar in New York waar homoseksuelen elkaar konden vinden en waar ze de publieke intimidatie konden ontvluchten. Jammer genoeg werden dergelijke bars vaak doorzocht door undercoveragenten die op zoek waren naar LGBTQI-leden om ze op gewelddadige wijze te arresteren en de bar vervolgens te sluiten. Dit gebeurde ook bij The Stonewall Inn op 28 juni, maar dit keer vochten de homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en travestieten terug. Zo ontstond er een groot gevecht dat urenlang doorging en zich de nachten daarna herhaalde. Deze gebeurtenissen vormen een mijlpaal in de geschiedenis van de holebi-beweging, omdat ze de eerste Gay Pride in gang zetten, waarvan we dit jaar de 50ste verjaardag vieren.

Stonewall Riots 1969 © Getty Images

Van beleidsplan tot themafeestjes

De Antwerp Pride en Het Roze Huis sloegen de handen in elkaar en zetten de week van 24 tot en met 30 juni in het teken van deze belangrijke gebeurtenissen. Op 28 juni wordt in Bibliotheek Permeke een memorandum gehouden waar een beleidsplan wordt voorgesteld aan de stad Antwerpen om te blijven vechten voor holebirechten. Daarnaast kan je in de stad terecht voor drag shows, documentaires, lezingen, feestjes en zelfs een hiv-wandeling. Deze wandeling, georganiseerd door SENSOA, vindt plaats op de laatste dag van de LGBTQI History Week. Een wandeling langs plekken in de stad waar mensen vroeger samen kwamen om stil te staan bij hiv en waar nu slachtoffers van aids herdacht worden.

Praktisch

24 juni: drag show Dungeons and Drag Queens

26 juni: documentaire Strijders voor de Liefde en lezing Jonge activisten en holebipioniers

29 juni: Overhandiging Memorandum Stadsbestuur Antwerpen, documentaire Cherry Grove Stories en Party in Den Draak

30 juni: Positieve plekken: hiv-wandeling doorheen Antwerpen en documentaire Invisible Women