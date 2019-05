Meer dan 100.000 mensen namen deel aan Pride Parade in teken van intersectionaliteit. 'Iedereen is uniek en heeft recht op een plaats in de samenleving.'

Meer dan 100.000 mensen en meer dan 80 delegaties hebben zaterdagnamiddag deelgenomen aan de Pride Parade, die door het centrum van Brussel trok. Die stond dit jaar in het teken van 'intersectionaliteit', en de drie LGBTI+ koepels van België (Arc-en-Ciel Wallonie, RainbowHouse Brussels en çavaria) willen daarmee de boodschap uitdragen dat iedereen uniek is en een plaats heeft in de samenleving, zonder discriminatie op welke grond dan ook. 'Zoveel mensen, dat is een sterk statement', zegt Belgian Pride-voorzitter Cyrille Prestianni.

Pride Parade 2019 © Wim Denolf

'Meer dan 100 000 mensen die samen op straat komen, dat is een sterk militant statement', zegt de voorzitter. 'Het daagt de 'normaliteit' uit, die nog steeds in onze samenleving heerst, en is een stevig signaal naar beleidsmakers: er is nog werk aan de winkel. Het is niet omdat de blanke, middenklasse, homoman het goed heeft, dat er geen andere groepen in de LGBTI+ gemeenschap zijn die nog niet op de aanvaarding kunnen rekenen die ze verdienen.'

Het thema intersectionaliteit is een duidelijke link naar de Stonewall-rellen van 1969, de symbolische start van de dappere strijd die de LGBTI+ gemeenschap nog steeds voert, aldus de organisatoren, die van oordeel zijn dat ze er duidelijk in geslaagd zijn het thema in de kijker te zetten.

'We willen een duidelijke, inclusieve boodschap uitdragen: vanuit een solidair en intersectioneel standpunt, benadrukken wij dat iedereen uniek is en recht heeft op een plaats in de samenleving, zonder discriminatie op welke grond dan ook. Kom op voor elkaar en iedereen die nog dagelijks gediscrimineerd en uitgesloten wordt.'

'We nodigen iedereen al uit voor de 25ste editie van volgend jaar, die zal plaatsvinden in het weekend van 23 mei 2020', zegt Belgian Pride-coördinator Elio De Bolle. 'Het zal een verjaardagseditie worden om u tegen te zeggen.' (Belga)

