Juni is Pride-maand. In verschillende landen worden daarom parades en festiviteiten voor en door de LGBTQ+-gemeenschap georganiseerd. Zo vindt deze zaterdag de Belgian Pride Brussels plaats. Veel merken springen op de kar door een thema-collectie te lanceren.

Modemerken beseffen het belang van inclusiviteit steeds meer. Dat is dit jaar tijdens de Pride-maand niet anders. Sommige labels lanceren al jaar en dag een LGBTQ-collectie, anderen doen dit jaar voor het eerst mee aan het initiatief. Elk merk legt de nadruk op diversiteit en gelijkheid. Zo brengt Adidas sneakers op de markt en ontwikkelde H&M een capsulecollectie. Velen doneren ook een deel van hun inkomsten aan goede doelen.

H&Ms 2019 retro-geïnspireerde Pride-collectie. © H&M

H&M

De kledingketen H&M viert dit jaar de Belgian Pride met een lijn bestaande uit kledingstukken en accessoires. De stukken zijn retro-geïnspireerd en gekleurd met de befaamde Pride-regenboog. Het merk schenkt tien procent van de verkoopprijs aan de UN Free & Equal Campagne, een campagne van de Verenigde Naties voor gelijke behandeling van de LGBTQ+-gemeenschap.

Primark brengt dit jaar opnieuw een Pride-collectie uit. © Primark

Primark

Modeketen Primark brengt ook een Pride-collectie uit. De collectie 'Feeling Proud' werd ontwikkeld in samenwerking met de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA World). Het bedrijf doneert 150.000 pond aan diezelfde organisatie. Vorig jaar stond het merk onder vuur omdat het een kledinglijn gemaakt had in landen waar LGBTQ+-personen vervolgd worden. Dit jaar werden de kleren geproduceerd in Portugal, India en China. India en China zijn geen ideale keuzes als het op LGBTQ-gelijkheid aankomt, al maken de landen vooruitgang. Zo werd homoseksualiteit acht maanden geleden gedecriminaliseerd in India.

Nike brengt al sinds 2015 Pride-geïnspireerde Converse schoenen uit. © Nike

Nike

Het sportkledingmerk Nike brengt al sinds 2015 Converse Pride-collecties uit. Dit jaar doet het merk niet anders en brengen ze hi-topschoenen uit gebaseerd op de Pride-vlag. De schoen kreeg de lange naam Custom Chuck Taylor All Star Pride High Top. Het is verwacht dat ze ook dit jaar geld zullen doneren aan een goed doel. 'Hoe je je ook identificeert, wie je ook liefhebt, vertel je verhaal met trots', schrijft het bedrijf op haar website.

De populaire Continental 80 voorzien van Pride-regenboog. © Adidas

Adidas

Ook het sportmerk Adidas lanceert dit jaar een minicollectie van vier sneakers, genaamd 'Pride Pack'. Het is een verzameling van hun meest populaire schoenen, de Continental 80, UltraBOOST 19, Adilette en Nizzas. Die werden voorzien van een subtiele regenboogtint en van de slogan 'love unites', een duidelijke boodschap dus. In 2015 doneerden ze een deel van hun winst aan Portlands New Avenues for Youth, een organisatie die dakloze LGBTQ-jongeren lesgeeft over levens- en werkvaardigheden. Het is niet zeker of ze ook dit jaar een deel van de opbrengsten zullen schenken.

The 2019 Pride Pack van Reebok. © Reebok

Reebok

Reebok, een ander bekend sportkledingmerk, brengt een selectie klassiekers, ook genaamd 'The Pride Pack', uit. 'Inclusiviteit is een intrinsiek onderdeel van ons bedrijf', zegt Matt Blonder, vicepresident van digital brand commerce. In plaats van de Reebok-vlag zijn de schoenen voorzien van de Pride-vlag en regenboogstiksels. Het label doneert zowel producten als 50.000 dollar aan de LGBTQ-organisatie Fenway Health.

De collectie is ter ere van de Pride's vijftigste verjaardag. © Calvin Klein

Calvin Klein

Het modemerken Calvin Klein brengt dit jaar een kledinglijn uit ter ere van Pride's vijftigste verjaardag. De collectie bestaat uit een klassiek truckerjack, hoodies, T-shirts, tanktops, ondergoed en een beperkte oplage van jockstraps. Daarnaast brengt het label ook zwemkleding in regenboogprint uit. Het merk bevestigde een nog onbekend bedrag aan de Human Rights Campaign Foundation te doneren.

Elk stuk is voorzien van de zeven tinten van de regenboog. © Michael Kors

Michael Kors

Ontwerper Michael Kors brengt dit jaar voor de eerste keer een Pride-capsulecollectie uit. Hij doopte de collectie #MKGO RAINBOW. Elk stuk is voorzien van niet-zo-subtiele verwijzingen naar de regenboogvlag. Alle opbrengsten van de verkoop van logo-t-shirts gaan naar de non-profitorganisatie God's Love We Deliver.

Diesels Pride-collectie is ter nagedachtenis van de Stonewall-rellen. © Diesel

Diesel

Ook het modemerk Diesel brengt een capsulecollectie van twintig stukken uit, waaronder T-shirts, shorts en ondergoed. Elk item roept het regenboogmotief op en herinnert je aan de LGBTQ+-kleuren. Het Denim Division-logo werd op verschillende stukken vervangen door het woord 'Pride'. Samen met moederbedrijf Only The Brave Foundation doneren ze een nog onbekende geldsom aan de non-profitorganisatie The Stonewall Inn Gives Back Initiative (SIGBI) ter nagedachtenis van de vijftigste verjaardag van de Stonewall-rellen.

'Proud together' is geïnspireerd door LGBTQ+'s chosen family. © Levi's

Levi's

Jeansmerk Levi's lanceert dan weer de collectie 'Proud Together'. 'Chosen family' is het uitgangspunt van Levi's nieuwste kledinglijn: 'Je wordt geboren in je familie, maar voor de LGBTQ+-gemeenschap biedt hun chosen family vaak de diepste connectie en de meeste steun.' De collectie bestaat uit een reeks T-shirts, jeans en accessoires, allemaal met verschillende interpretaties van zowel het Levi's logo als de Pride regenboog. Naast de Pride-collectie zal Levi's haar langdurige steun aan de LGBTQ+-gemeenschap voortzetten. Dit jaar ontvangt de organisatie OutRight Action International 100 procent van de netto-opbrengst van Levi's Pride-lijn.

Ook de reiskoffermerken Samsonite en American Tourister hijsen de regenboogvlag. © Samsonite en American Tourister

Samsonite en American Tourister

Niet alleen modemerken betuigen met hun collecties steun aan de LGBTQ+-gemeenschap, ook de reiskoffermerken Samsonite en American Tourister hijsen de regenboogvlag. Beide bedrijven creëren een limited edition koffer. Samsonite ziet reizen als vrijheid, 'de vrijheid om jezelf te zijn.' Hun Cosmolite-koffer werd dan ook voorzien van het woord 'Freedom' in regenboogkleuren. American Tourister brent de Soundbox Rainbow Dots uit, 'een ode aan de kleurrijke vlag.' De twee merken dragen gelijkheid hoog in het vaandel.

Ook al zijn deze Pride-collecties deels een marketingverhaal, ze dragen wel bij tot het verspreiden van de boodschap van diversiteit en gelijkheid. Een nieuwe top of koffer heb je heus niet nodig om deze universele waarden uit te dragen, maar wie op zoek is naar een nieuw item met regenboogkleuren heeft dit jaar keuze te over.