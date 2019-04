Het is alweer tijd voor de 24ste editie van het Belgian Pride Festival, dat dit jaar rond het thema 'intersectionaliteit' draait. Vanaf 3 tot 19 mei trekt de LGBTI+-gemeenschap door de Brusselse straten, op scociale media spreekt de hashtag #AllForOne voor zich.

Het festival opent met de traditionele Pride Kick-Off op vrijdag 3 mei. Tijdens een hapje en drankje in het stadhuis van Brussel wordt het programma van het Pride Festival aangekondigd. Daarna wandelt de stoet doorheen Brussel, onder leiding van de Fanfare Van de Meyboom, met als hoogtepunt een bezoek aan Manneken Pis, die voor deze gelegenheid een uniek pakje zal dragen.

Afsluiten doet het festival met het Pride Weekend, dat op 17 mei van start gaat. Op vrijdag vormt de Sint-Janswijk het decor voor DJ-sets, cabaret en koormuziek in de Rainbow Village. Een dag later is het tijd voor de Pride Parade, die zich een weg baant door het centrum van Brussel. Naast een feestelijk evenement is dat ook de ideale gelegenheid om de eisen van de LGBTI+-gemeenschap kracht bij te zetten en nieuwe beleidsopties op tafel te leggen. Bedoeling van dit jaar is om nog meer te ijveren voor een samenleving met meer solidariteit en meer gelijkheid.

Bovendien kan je ook nog altijd richting de Pride Village trekken, gelokaliseerd op de Kunstberg, waar je ongeveer zestig organisaties kan vinden, die weergalmen onder de beats van verschillende DJ's, zoals Ilse Liebens, Tamore en Dimitri D'Anvers. Zondag wordt het weekend afgesloten met een Disco Drag Afternoon en een Jungle Refresh in de Rainbow Village.