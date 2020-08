Luxemburg mag dan, na Malta, het kleinste land binnen de EU zijn, met meer dan 300 routes heeft het Groothertogdom een van de meest uitgebreide wandelnetwerken in Europa. Onze vijf favorieten.

Met meer dan 300 wandelroutes, van leuke kuierplekken tot langeafstandspaden, heeft de fervente wandelaar keuze te over. Een groot aantal daarvan maakt deel uit van 'Leading Quality Trails - Best of Europe': wandelingen met veel cultureel en natuur onderweg, een variërend landschap, goede faciliteiten en prima onderhouden paden en bewegwijzering. Wij kozen uit dat aanbod vijf fascinerende routes uit.

© iStock

1. Klein Zwitserland - de Mullerthal Trail

De regio Mullerthal is een van de meest populaire wandelgebieden in Luxemburg. Het landschap is bezaaid met torenhoge zandstenen rotsformaties en wordt doorkruist door rivieren. De rotsen lokken ook klimmers en bezorgden de regio de bijnaam 'Luxemburgs Klein Zwitserland'. De Mullerthal Trail is een spannende route met schitterende uitzichten, langs allerlei culturele en natuurlijke attracties - ook leuk voor gezinnen en kinderen. Het pad van 112 km bestaat uit drie grote lussen in zes etappes, elk met een eigen karakter. Er zijn vier extra routes - de 'Extra Tours' - voor wie er geen genoeg van kan krijgen. Onderweg kijk je uit over de Sûre-rivier, de bossen met hun imposante rotsformaties en oude kastelen.

© iStock

2. Bossen met branie - de Escapardenne Trails

De Éislek-regio in het noorden van het land heeft hoge vlaktes en steile valleien. Dit levert een mythisch landschap op, met dichte bossen en panoramische vergezichten. Het is een ideale plek om te onthaasten. Bezoek de historische steden Vianden, Clervaux en Wiltz of een van de historische kastelen in de regio. Het Escapardenne-pad doorkruist 158 km lang de Belgisch-Luxemburgse Ardennen, in verschillende etappes. De route is opgesplitst in twee delen: de Lee Trail (52 km) en de Eislek Trail (106 km), beide 'Leading Quality Trails'. De Lee Trail bestaat uit drie etappes en brengt je van Ettelbruck naar Kautenbach. In Kautenbach heb je directe toegang tot de Eislek Trail, waardoor je je route nog vijf etappes kunt verlengen, om te eindigen in La Roche-en-Ardenne.

© iStock

3. Droom van een natuur - de Dream Loops

Dream Loops is de naam van drie wandelpaden in de Luxemburgse Moezel. Ze gaan voornamelijk over smalle natuurpaden, langs indrukwekkende steenformaties, idyllische rivieren en adembenemende panoramische uitkijkpunten. De paden zijn in beide richtingen goed aangegeven. Elk van de drie lussen kan uitpakken met eigen culturele en natuurlijke kleppers, van Romeinse restanten tot idyllische wijngaarden met uitzicht op de Moezel.

© Visit Luxembourg

4. Kastelen en kliffen - Naturewanderpark Delux

In Naturewanderpark Delux lopen de wandelroute langs de rivieren de Sûre en de Our. Er zijn negen grensoverschrijdende routes tussen Duitsland en Luxemburg met 170 km aan paden. Elke wandeling heeft zijn eigen unieke karakter en charme. De afwisselende routes slingeren door het landschap van de Eifel in Duitsland tot de regio Éislek en Luxemburgs Klein Zwitserland. Er zijn drieëntwintig wandellussen die door vier natuurparken lopen, van makkelijk tot actief uitdagend. Kies uit een van de vier spannende klifpaden (de Felsenweg-wandelingen) rond Echternach, Weilerbach en Dillingen in Luxemburgs Klein Zwitserland of een van drie grenswandelingen over de Our in Duitsland en Luxemburg.

© iStock

5. Van station naar station - Train & hike

Veel wandelaars vinden leuk om met de trein terug te keren naar het startpunt van hun tocht. Makkelijk, met het gratis openbaar vervoer in Luxemburg en de 43 station-naar-station-wandelingen. De routes zijn verspreid over het hele land. Tussen Clervaux en Goebelsmuhle, bijvoorbeeld, vind je 160 kilometen aan paden. Vanaf Clervaux kan je noordwaarts naar Troisvierges met z'n oorlogsverleden, of naar het zuiden met het historische dorp Munshausen. Liever eindeloos doorgaan langs hoge plateaus, bossen en riviervalleien? Dan wandel je gewoon door tot Goebelsmuhle.

Meer info vind je op de toeristische site van het Groothertogdom Luxemburg.

