Maïsterplan, zo heet het doolhof tussen de maïs van Damme. Je dwaaltocht door de natuur wordt er beloond met een pop-upbar in het midden van het veld.

Een twintigtal jaar geleden baatte een Dams boerenkoppel 's zomers een maïsdoolhof uit naast hun melkveebedrijf. Vorig jaar besloot hun dochter de draad weer op te pikken en het Damse Polderlabyrint te heropstarten. Naar aanleiding van de 400ste verjaardag van het Damse stadsplan, ontworpen door de bekende Franse bouwmeester Sébastien Le Prestre de Vauban, werkte Maïsterplan samen met zaaimachinebedrijf Homburg om het ontwerp na te maken in maïs.

© Visit Damme

In het centrum van het doolhof zit een bar (vergeet je mondmasker niet) met lokale streekproducten waar je kan lunchen op een dekentje tussen de strobalen. Je kan ook het veld in met een picknickslaatje in samenwerking met restaurant Mout. In het doolhof ga je op zoek naar acht borden met quizvragen over dieren in de buurt. Leuk voor je kroost, met vrienden, én de hond (aan de leiband, welteverstaan).

© Maisterplan

Op het einde van de zomer wordt er een idyllische ballonvaart met zicht over de Damse Polders verloot onder de bezoekende bubbels. Reserveer online, tussen 14 en 16 uur is er een piekmomentje.

