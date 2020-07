Nieuwe restricties vragen om alternatieven op de zomeragenda. Kampen bouwen, vogelspotten, hangmatschommelen, stoom aflaten of een bosbad: Agentschap Natuur en Bos biedt heel wat originele activiteiten aan, veilig in de open natuur en vlakbij uw kot.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid is het agentschap dat instaat voor de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen en helpt anderen bij het beheren van hun domeinen, goed voor een totaal van 80.000 hectare bos en natuurgebied. Deze zomer zet de organisatie in op vakantie-activiteiten in de Vlaamse natuur, onder het motto 'buitengewone zaken beleven in ons buitengewoon binnenland'.

© Agentschap Natuur & Bos

Op de website staat een overzicht van alle activiteiten die je in het groen kan doen, van bivakkeren in een ecologische tipi in een bos of je dagelijkse joggingroute inwisselen voor een natuurloop tot gezapig een terrasje doen onder een boom. Je kan ook kampen bouwen, de Vlaamse modder trotseren met de mountainbike of in een hangmat turen naar een natuurvijver. En dat alles gewoon in je achtertuin.

