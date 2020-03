Omdat de Ierse stad Galway dit jaar de Europese Culturele Hoofdstad is, veranderde de Finse kunstenaar Kari Kola de Connemare Mountains in het grootste lichtkunstwerk ter wereld.

De Ierse stad Galway is dit jaar samen met de Kroatische stad Rijeka de Europese Culturele Hoofdstad. De stad had zich dit jaar ongetwijfeld anders voorgesteld. De Finse lichtkunstenaar Kari Kola zou bijvoorbeeld de Connemara Mountains door gebruik te maken van licht en geluid drie dagen lang in een gigantisch kunstwerk veranderen. Hij zou door duizend lichtjes verspreid over een lengte van vijf kilometer het grootste lichtkunstwerk creëren .

Doordat het coronavirus roet in het eten gooide en er dus geen toeristen live bij het kunstwerk aanwezig konden zijn, besloot Galway er een speciale online versie van te maken. Zelfs vanachter je computer is deze 'Savage Beauty' zoals Kari Kola het kunstwerk in navolging van de Ierse schrijver Oscar Wilde noemde, indrukwekkend.

Kari Kola heeft in zijn zeventien jaar durende carrière al meer dan tweeduizend lichtkunstwerken gemaakt. Zo zette hij onder andere Stonehenge, het hoofdkantoor van Unesco in Parijs en de Saana berg in Finland in een speciaal magisch licht.

Impact with light: Stonehenge

Day and Night: Paris, Unesco 2018

Luminous Finland 100 - Light Art Ensemble

Frequencies (Lumiere 2017) in Durham

