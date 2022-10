Van Japan tot Mexico: drie trending bestemmingen voor de herfst

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week maakt ze een top drie van trending bestemmingen.

JAPAN – MAGIC MARIO

De Aziatische eilandstaat Japan verwelkomt nu pas opnieuw alle reizigers na de corona-epidemie. Alle toeristen mogen opnieuw het land binnen, mits een vaccinatiecertificaat (3 dosissen) of een negatieve covidtest. Ben je nog op zoek naar reisinspiratie? Tijdens de pandemie opende in Osaka Super Nintendo World, een attractiepark in het teken van Super Mario en zijn vrienden.

diplomatie.belgium.be/nl/landen/japan

Mexico © GF

MEXICO – RICHTING WINTERZON

November is een ideale periode om naar Mexico te reizen, waar de thermometer in de twintig graden blijft hangen. Vliegtickets zijn betaalbaar tot goedkoop, het regenseizoen loopt op zijn einde en de natuur kleurt alle tinten groen. Het land ontpopt zich ook steeds meer als foodiebestemming: de hoofdstad heeft sinds kort twee restaurants – Pujol en Quintonil – in de top tien van de befaamde World’s 50 Best-lijst. Een slaaptip in de stad is het relatief nieuwe Octavia Casa, een B&B waar gasten ondergedompeld worden in hedendaags Mexicaans design.

octaviacasa.mx

New York © GF/ THE PENNY

NEW YORK – BROADWAY BABY

Op Times Square in New York gaat volgende maand het Museum of Broadway open, een interactief en experimenteel museum rond de geschiedenis van de beroemde theaterstraat. Dat de stad boomt, blijkt uit de tientallen hotelopeningen deze herfst. Een leuke nieuwkomer is Penny Williamsburg, een stadshotel met aan de muren kunstwerken van lokale illustratoren met een ontwikkelingsstoornis.

themuseumofbroadyway.com, penny-hotel.com