Zin om er deze herfst opuit te trekken? Drie tips om het seizoen op te snuiven

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips.

Bosman

Boskot is een nieuwe vakantiewoning in het hart van natuurreservaat De Liereman in de Noorderkempen. Het uitzicht? Bomen, bomen en nog eens bomen. De Liereman is een van de oudste natuurgebieden in België, waar bossen, heide, graslanden en stuifduinen elkaar afwisselen. Het huis staat in het groen en heeft het allerbelangrijkste accessoire voor een herfstig verblijf in huis: een kachel.

Vanaf 450 euro voor een weekend, boskot.be

Bergpas

Als herfstcadeautje heeft de Zwitserse Dienst voor Toerisme de Swiss Travel Pass tijdelijk afgeprijsd. Met die pas kun je onbeperkt reizen in Zwitserland, per trein, boot en bus. Ook de beroemde treinen Glacier Express en Bernina Express zijn inbegrepen. Vier dagen onderweg kost je nu 199 CHF (209 euro). De actie geldt tot 31 oktober en je kunt tot april 2023 met de pas reizen.

switzerlandtravelcentre.com/en/che/ticket/swiss-travel-pass

Gouden gloed

© GF / JAN GEERK

In de herfst valt het licht anders en krijgen landschappen een gouden gloed. In Zuid-Tirol bedachten ze rond dat fenomeen een pakket aan reisdeals. Op de website Golden Dolomites vind je herfstige wandelingen of fietsroutes en weekprogramma’s. De gemeenschappelijke noemer: de zon zien zakken achter de bergen.

dreizinnen.com/nl/golden-dolomites.html