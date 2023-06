Van digitale butler tot safari: ongewone reistips in Portugal

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze keer: reisnieuws uit Portugal, waar we graag nog even blijven.

De butler tipt

Het Belgische The Addresses heeft een vierde gastenverblijf geopend in Portugal. Casa Quatro vind je in São Brás de Alportel, een stadje in het zuiden. Met vier slaapkamers, een dakterras, zonnige patio en plunge pool is Casa Quatro vooral een ideale vakantiewoning voor grote vriendengroepen. The Addresses zijn verblijven met conciërgeservice: er is een (digitale) butler voor restauranttips, golfreservaties, een boottour of andere activiteiten. De eigenaars kennen de omgeving op hun duimpje en hebben een goedgevuld adressenboek. Alle verblijven van The Addresses zijn eyecandy voor designliefhebbers en dat geldt ook voor Casa Quatro.

Vanaf 1600 euro per week, theaddresses.com

© GF

Het wilde oosten

Stieren, Iberische wolven of herten: je associeert ze misschien niet met Portugal, maar het zijn wel inheemse bewoners van het land. De organisatie Rewilding Portugal wil ze terugbrengen. Hun eerste project focust op de Vale do Côa, een landschap met riviervalleien en bergen in het noordoosten. Er grazen sinds kort weer stieren en Sorraia-paarden, die de biodiversiteit moeten herstellen. Je kunt de vallei bezoeken via de Grande Rota wandelroute of met georganiseerde safarireizen.

centerofportugal.com/article/the-great-route-of-coa-valley, rewildingeuropetravel.com, rewilding-portugal.com

Sorraia-paarden © GF

Open atelier

De regio onder Lissabon wordt populairder en ziet steeds meer openingen. Designer Mircea Anghel zwaait deze zomer de deuren van zijn studio in Alcácer do Sal open. Hij staat bekend om zijn koffietafels die flirten met de zwaartekracht en creëert ongewone designs met hout, stenen, water of zout. Zijn studio staat op het domein van Herdade da Barrosinha, een landgoed dat werd getransformeerd tot hotel en wijnmakerij.

mirceaanghel.com/all, herdadedabarrosinha.pt