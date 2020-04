Reizen in coronatijden: onze redactie verzamelt de beste online initiatieven.

WAT: YouTube-versie van De Notenkraker & co. Het Bolsjojtheater aan het werk zien, je moet er niet voor naar Moskou. Het Russische instituut heeft een YouTube-kanaal waar het voorstellingen uit z'n archief streamt, zoals De Notenkraker of Het Zwanenmeer. Net als in de echte wereld ga je voor het begin op het puntje van je stoel zitten. Een mooi zicht heb je sowieso. youtube.com/user/bolshoi/featuredWAT: doen alsof je op roadtrip bent. Ken je dat gevoel wanneer je de grens oversteekt en de radio plots een vreemde taal spreekt? Radiopresentatoren tateren over het weer, files of de lokale politiek en uit de luidsprekers waait een vakantievibe. Fado doet je mijmeren en bij Franse chansons stop je onderweg voor du pain, du vin & du Boursin. Het ultieme roadtripgevoel in huis halen kan met Radio Garden, een website waar je overal op de wereld kunt inzoomen en een lokale radio afspelen. radio.gardenWAT: live binnenpiepen in nestjes. In mei leggen alle vogels een ei. Uitzoeken of dat gezegde écht klopt, kan via Beleef de Lente, een gratis website van de Nederlandse Vogelbescherming. Sinds 2007 heeft de organisatie een aantal camera's bij vogelnesten of broedplaatsen verspreid over Nederland. Daar komen livebeelden vandaan, een schouwspel dat jaarlijks meer dan 800.000 kijkers aan het computerscherm gekluisterd houdt. Vroege vogels bij wie je nu al eieren of zelfs kuikentjes kunt spotten zijn de merels, de ooievaar en de torenvalk. De website heeft een blog waar de kraamkamers uitgebreid gedocumenteerd worden. Kortom, het betere vogelescapisme. beleefdelente.nl