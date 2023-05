Op zoek naar reisinspiratie? Laat je gidsen door deze 3 reisboekenwinkels

Ze bestaan nog: reisboekenwinkels die enkel reisgidsen verkopen en waar achter de toonbank iemand staat met een geografische kennis van – letterlijk – hier tot in Tokio. In gesprek met drie Belgische uitbaters.

Frank van Os van Atlas & Zanzibar, Gent

Jullie specialiteit? “Reisgidsen in vier talen en een groot aanbod en kennis in geografische kaarten. Je moet weten waar ze te vinden, zo brengt een vriend binnenkort nieuwe Himalayakaarten mee uit Nepal.”

Is een papieren kaart betrouwbaarder dan Google Maps? “Met Google Maps loop je sowieso verloren in de Himalaya (lacht). Ik zou zelfs in de Hoge Venen niet op mijn iphone vertrouwen. Bovendien: wat doe je als de batterij naar nul zakt?”

Naar welk boek kijk je uit? “Naar ‘Mijn Amsterdam’ van Bent Van Looy. Hij schreef eerder ook al ‘Mijn Parijs’ en dat boekje is werkelijk fantastisch.”

Welke reisregio is populair? “De Balkanlanden. Mensen laten intercontinentale bestemmingen en dure tickets links liggen en zoeken betaalbare alternatieven. Een boekentip: ‘Met de camper door Bosnië en Herzegovina’.”

Welk boek heeft je recent verrast? “Alleen door Afrika, een literair reisverhaal van Tom Ysewijn, over een Pool die in de jaren ’30 helemaal naar Afrika fietst.”

Nog iets om naar uit te kijken? “Naar aanleiding van onze 30e verjaardag stuurde ik een bericht naar Tony Wheeler, de intussen 76-jarige oprichter van Lonely Planet. Of hij wilde komen spreken. Hij zei prompt zomaar ja. Dus hij komt. Op 7 juni!”

Kortrijksesteenweg 19, 9000 Gent, atlaszanzibar.be



Thomas Barbier van Reisboekhandel De Reyghere, Brugge

Wat is jullie verhaal? “De Reyghere is een boekenwinkel die al meer dan 135 jaar bestaat. Ik ben de vijfde generatie in onze familiezaak. Twintig jaar geleden startte mijn moeder de reisboekhandel, een apart winkeltje met reisgidsen. Die zat vroeger naast de deur, maar recent verhuisden we hem naar onze eerste verdieping. We creëerden zithoekjes en mensen komen hier wegdromen. Mijn moeder loopt ook nog bijna dagelijks rond.”

Bestaan er trends in reisgidsen? “Nieuwe reisgidsen zijn visueler, met grote foto’s en een gecureerde selectie tips. De boeken in de serie Petit Atlas Hédoniste geven je bijna het gevoel dat je in een regio rondwandelt. Ook een mooi voorbeeld zijn de Wild Guides van uitgeverij Wild Things, met tips voor buitenavonturen.”

Naar welk reisboek kijk je uit? “’De Muur voorbij’ van Harrie Lemmens. Hij is vooral bekend als literair vertaler maar schreef nu ook een boek over Berlijn, een stad waar hij in de jaren ‘80 woonde.”

Nog leestips? “’De Kunstreisgids Zuid-Frankrijk’ van cultuurjournalist Eric Rinckhout, een mooi vormgegeven gids over architectuur, musea en openluchtkunst in de Provence en omgeving. En Literary Landscapes Paris, met wandelingen langs boekenwinkels of café’s waar schrijvers inspiratie zochten.”

Markt 12, 8000 Brugge, dereyghere.be



Ulrike Hermans van Anticyclone des Açores, Brussel

Wat is jullie verhaal? “De boekenwinkel heeft een lange geschiedenis maar ging een tijdje terug bijna failliet. Hij werd toen overgenomen door Craenen, een verdeler van topografische kaarten en wereldbollen. Ik werkte toen in de winkel en werd shopuitbater.”

Jullie specialiteit? “Kaarten! Klanten kunnen bij ons terecht voor elke bestemming wereldwijd en als we de kaart niet op voorraad hebben, gaan we ernaar op zoek.”

Is het wandelvirus ook na de pandemie blijven hangen? “Zeker. Steeds meer mensen willen eropuit zonder gsm, deconnecteren en off-grid gaan. We zien ook veel jonge kopers die de kunst van het kaartlezen willen (her)ontdekken.”

Welke reisregio’s zijn populair? “Tunesië of Egypte, vooral bij onze Franstalige klanten. Ook Italië blijft een bestseller.”

Bestaan er trends in reisgidsen? “Lezers willen makkelijk en snel op reis en uitgevers spelen daarop in. De reeks Simpelweg van Lannoo is een voorbeeld. De ondertitel: ‘de meest praktische reisgids ter wereld’.”

Wolvengracht 34, 1000 Brussel, kaartenenreisgidsen.be