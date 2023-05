That seventies hotel: in deze 5 hotels reis je terug in de tijd

De jaren zeventig zijn ook in de hotelsector terug. Op deze adressen in Europa logeer je in een heus seventiesdecor, de ene keer met originele meubelen van toen, elders in een moderner jasje, maar altijd met respect voor de stijl van weleer.

1. Hotel les deux gares, Frankrijk

Het nieuwe Hôtel Les Deux Gares in Parijs (halverwege Gare du Nord en Gare de l’Est) is kleurrijk, vrolijk en vintage (met een twist). Brits interieurontwerper en kunstenaar Luke Edward Hall combineerde patronen, kleuren, meubelen en kunst uit verschillende tijdperken. Hij ging deels voor een seventieskleurenpalet, van een okergele zitbank en veel diepgroen tot een pastelroze badkamer met retroverlichting. De mix van streepjes, bloemenmotief, dierenprint en geometrische tapijten in David Hicks-stijl clasht zo hard dat het geniaal is. Bij het hotel hoort het bruisende Café Les Deux Gares, dat tegenover het hotel ligt.

Vanaf 170 euro per nacht. 2, rue des Deux Gares, 75010 Parijs, hoteldeuxgares.com

Hotel les deux gares, Frankrijk © Benoît Linero

2. Hotel v Fizeaustraat, Nederland

Met ribfluwelen gordijnen, Ligne Roset Togo-banken, houten lattenwanden, weelderige planten en grote wandtapijten ademen de lobby en het restaurant van het Amsterdamse Hotel V Fizeaustraat de jaren zeventig. Tegelijkertijd zorgen beton, staalwerk en leren fauteuils voor een subtiele industriële toets. Ook de hotelkamers zijn een knipoog naar de jaren 70: de parketvloer heeft een hexagoonpatroon, de tegelvloer in de badkamer is geïnspireerd door kunstenaar M.C. Escher en het massief eiken bed heeft een retro achterwand van spijlen. De inspiratie voor het interieur? Het bouwjaar van het pand, ontworpen door architect Piet Zanstra, waarin dit hotel huist.

Vanaf 132 euro per nacht. Fizeaustraat 2, 1097 SC Amsterdam, fizeaustraat.hotelv.com

Hotel v Fizeaustraat, Nederland © GF

3. Seehotel Ambach, Italië

Aan de oever van Lago di Caldaro in Zuid-Tirol staat een architecturaal hoogstandje: Seehotel Ambach. Bezielster Anna Ambach liet het hotel in 1973 door bevriend architect Othmar Barth ontwerpen. Een decennium geleden bliezen haar neef Klaus Maran en diens echtgenote Manuela het familiejuweel nieuw leven in. Architect Walter Angonese renoveerde het hotel met uiterst respect voor het oorspronkelijke ontwerp. En het resultaat mag er zijn. Het interieur is een walhalla van Italiaans design, een combinatie van originele meubelstukken uit de jaren zeventig aangevuld met eigentijds design. Sinds 2018 heeft het hotel een wellnesscomplex met sauna en outdoorzwembad in de tuin. Het moderne design is volledig in harmonie met de bouwstijl van het hotel.

Vanaf 156 euro per nacht. Klughummer 3, 39052 Caldaro, seehotel-ambach.com

Seehotel Ambach, Italië © emanuele rambaldi

4. Henrietta hotel, UK

In het Henrietta Hotel in Londen, vlak bij Covent Garden Market, verblijf je in een uniek decor van de Parijse interieurdesigner Dorothée Meilichzon. Zij liet zich onder andere door de seventies inspireren en koos in de kamers voor opvallende messing lampen en terrazzovloeren. In elke kamer (geen twee kamers zijn hetzelfde) is het hoofdeinde van het bed een absolute eyecatcher. De kunstwerken combineren geometrische vormen en verschillende materialen zoals stof van het Venetiaanse textielbedrijf Rubelli. De gestoffeerde fauteuils met aluminium onderstel, die overal in het restaurant staan, zijn dan weer een hommage aan Pierre Paulin.

Vanaf 314 euro per nacht. 14– 15 Henrietta Street, WC2E 8QH Londen, henriettahotel.com

Henrietta hotel, UK © Patrick Locqueneux / Mr Tripper

5. Casa das penhas douradas, Portugal

In het ruwe berglandschap van het Serra da Estrela natuurpark, op 1500 meter hoogte, ligt Casa das Penhas Douradas. Het berghotel heeft een minimalistisch design, ontworpen door architect Pedro Brígida, met grote raampartijen die een schitterend uitzicht over de bergen bieden. Het knusse interieur doet denken aan een jarenzeventigchalet: lokale materialen als kurk en berkenhout zetten de toon en burel (een soort van vilt gemaakt van lokale wol, typisch voor de streek) bekleedt zetels, fauteuils en hoofdeinden van bedden. De omgeving is een paradijs voor outdoorliefhebbers, al is het hotel met wellness en verfijnd restaurant ook een heerlijke plek om even helemaal niets te doen.

Vanaf 180 euro per nacht. Douradas, 6260-200 Manteigas, casadaspenhasdouradas.pt