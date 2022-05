Tip voor de zomer: Zwitserland opent nieuwe 300 kilometer lange wandelroute

Zwitserland opent net voor de zomer een nieuwe lange wandelroute: de 300 kilometer lange Via Berne in het mooie kanton Bern.

De gloednieuwe wandelroute start in Bellelay in de Berner Jura en eindigt bij de Sustenpas in het Berner Oberland. Alles wat Zwitserland zo mooi maakt, komt voorbij: de weilanden van de Jura, moerasgebieden, wilde dalen, smalle kloven, alpenweiden, middeleeuwse steden als Bern en Thun en als kers op de taart onvergetelijke vergezichten op de Eiger, Mönch en Jungfrau bergen. De route is in totaal 300 kilometer lang en is verdeeld in 20 etappen van telkens ongeveer 15 kilometer.

De ViaBerne is de eerste Zwitserse wandelroute die zich een Leading Quality Trail in Europa mag noemen. Een route moet daarvoor aan strenge eisen voldoen waaronder minstens 50 kilometer lang en zijn en bestaan uit minimaal 3 etappen. De route moet door rustige en aantrekkelijke landschappen lopen, grotendeels over onverharde paden, zo weinig mogelijk langs drukke wegen, de route moet goed bewegwijzerd zijn, er moeten voldoende rustplaatsen zijn…..

Op de website van de ViaBerne vind je een handig overzicht van alle hotels, pensions en andere overnachtingsplaatsen voor onderweg. Als je dat wil, kan je je bagage van de ene naar de andere accommodatie laten brengen. Je kan er ook voor kiezen niet de hele route te wandelen, maar een korter traject van 5 of 9 dagen.

Enkele impressies van wat je onderweg zoal tegenkomt

Bern © Getty Images

Bachalpsee bij Grindelwald © Getty Images

Chasseral is met 1606 meter de hoogste bergen in de Berner Jura. © Getty Images

Engstlensee bij Engelberg. © Getty Images

Gorges du Taubenloch © Getty Images

Sulwald © Getty Images

Sustenpas © Getty Images

Uitzicht vanaf de Schynige Platte. © Getty Images