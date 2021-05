Tien redenen om naar Alentejo in Portugal te gaan

Alentejo biedt een uitstekend decor voor een actieve vakantie. Een greep uit het aanbod: Rota Vicentina, de 400 km bewegwijzerde wandelroute, waarbij je kan kiezen tussen de route langs de kust (de prachtige Fisherman's Trail), of de route landinwaarts (de Historical way, die onlangs het certificaat Leading Quality Trails - Best of Europe ontving). Daarnaast is er de Transalentejo en de Alentejo Feel Nature. Je kan ook bergwandelen in de Serra de São Mamede, surfen en zeilen in Vila Nova de Milfontes, kanovaren op de Rio Guadiana, paardrijden door de wijngaarden.