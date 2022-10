Travel with care

Klimaatbewust en respectvol reizen zit in de lift. Ook op deze locaties geef jij iets terug aan de natuur en/of de locals.

1—Draag bij aan een mooier Afrika

Reizen slecht voor het milieu? Niet als je meegaat met de Belgische reisorganisator Sur La Iri, die naar Afrika reist en er prat op gaat de bestemming beter achter te laten dan voordien. Dat doen ze door de ecologische impact van elke reis te compenseren en door lokale samenwerkingen. Nieuw in hun aanbod is overnachten in het Musekese Camp in Zambia, gelegen in het prachtige maar onbekende Kafue Park. De opbrengsten van elke boeking in de lodge gaan naar hun Musekese Conservation, die lokale gemeenschappen ondersteunt en via een antistropersbrigade en onderzoek volop inzet op natuurbehoud in Kafue.

surlairi.com

2—Solliciteer voor een driedaagse op de Faeröer

Spreken de ongerepte Faeröereilanden tot je verbeelding? Elk jaar bezoeken zo’n 110.000 toeristen de Atlantische archipel tussen IJsland en Noorwegen, maar tijdens één weekend niet. Om de omgeving te onderhouden en herstellen, selecteert de overheid jaarlijks honderd voluntourists uit sollicitanten van over de hele wereld. Zij worden uitgenodigd om dat weekend de elf meest toeristische sites onder handen te nemen. De vlucht of boottocht naar de Faeröereilanden betaal je zelf, maar tijdens je vrijwilligerswerk worden er accommodatie, maaltijden én een feest voorzien.

visitfaroeislands.com/closed

3—Surfen tegen zwerfvuil

Het Britse Cornwall, in het meest zuidwestelijke puntje van het Verenigd Koninkrijk, is een uitstekende locatie om met je surfboard te verkennen in de herfst. Ben je daar en wil je, als dank voor de fantastische golven, iets teruggeven aan de zee? Registreer je dan voor een beach clean up met Surfers Against Sewage. Het door jou geraapte zwerfvuil is een zorg minder voor de natuur en wordt ook door de surfers onderzocht. Die vonden dat slechts twaalf bedrijven verantwoordelijk zijn voor zeventig procent van het Britse zwerfvuil. De surfers roepen de bedrijven nu op een statiegeldsysteem te introduceren voor hun verpakkingen.

Jaarlijks onderhoud door vrijwilligers op de Faeröereilanden. © VISITFAROEISLANDS.COM

sas.org.uk

4—Geef je geld uit waar het telt

Duurzaamheid gaat niet enkel om het beschermen van de natuur, maar ook om mensen en lokale cultuur. Jordanië zet met haar Meaningful Travel Map twaalf sociale ondernemingen op de kaart. Zo biedt het land je de mogelijkheid op een geëngageerde manier op ontdekking te gaan en de lokale cultuur te steunen. Onder de duurzame hotspots is er een restaurant enkel gerund door vrouwen, een vereniging aan de Dode Zee die hergebruik van water stimuleert en een authentiek bedoeïenenkamp.

myjordanjourney.com/experience-meaningful-travel