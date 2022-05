Thalys stopt met goedkope verbinding tussen Brussel en Parijs

Hst-operator Thalys schaft na ruim zes jaar zijn lowcostaanbod IZY af. Met de IZY-treinen kon je vanaf 10 euro sporen tussen Brussel en Parijs. ‘We kiezen voor duidelijkheid’, zegt Thalys-woordvoerder Mattias Baertsoen. Wel zal er op de gewone Thays-treinen een jongerentarief worden aangeboden.

De woordvoerder bevestigt dat IZY op 10 juli de laatste keer zal rijden, zoals de openbare omroep VRT meldde. ‘Het concept heeft zijn nut zeker bewezen in het verleden, maar we hebben beslist om alle verbindingen tussen Brussel en Parijs in het Thalys-aanbod te integreren.’

Een enkel aanbod

De beslissing heeft onder meer te maken met duidelijkheid. Zo werd de verbinding al een tijd uitgevoerd met een gewone, rode Thalys-trein, waardoor reizigers soms in de war waren. Door alles weer Thalys te maken, krijgen ze de duidelijkheid van een enkel merk, een kortere reistijd (IZY deed er een uur langer over omdat die in Frankrijk niet over het hogesnelheidsspoor reed), een groter aanbod, meer diensten en meer mogelijkheden tot omboeken of annuleren, zegt Baertsoen.

Aanbod voor jongeren

Wat wegvalt, is de lage prijs. Met IZY kon je vanaf 10 euro (voor een klapzetel) of 19 euro (standaardklasse) reizen tussen Brussel en Parijs. Maar de woordvoerder benadrukt dat er nog steeds voordelige tarieven zullen zijn. Thalys lanceerde een zomerpromotie en, meer structureel, er is een specifiek aanbod voor jongeren. Zij vormden een belangrijke doelgroep van het IZY-aanbod. Het jongerentarief (tot 26 jaar) wordt op de website van Thalys aangeprezen vanaf 24 euro voor de verbinding Brussel-Parijs.