Sporen naar de Franse pistes: Eurostar lanceert skitrein

Eurostar lanceert deze winter een nieuwe skiservice naar de Franse Alpen, onder de naam Eurostar Snow.

Die zal skiërs en snowboarders naar de Tarentaisestreek in de Franse Alpen brengen. Daar kunnen ze afstappen in onder meer Chambéry, Moûtiers en Aime-La Plagne, stations van waaruit wintersporters makkelijk kunnen doorreizen met de bus of taxi naar zestien grote en populaire skigebieden zoals Les 3 Vallées, Tignes, of Les Arcs. Wie bijvoorbeeld naar Val Thorens wil, moet vanuit station Moûtiers nog 45 min rijden.

De reis zal vanuit Antwerpen-Centraal of Brussel-Zuid ongeveer zeven uur duren en de trein rijdt elke zaterdag, vanaf 23 december 2023 tot 6 april 2024. Aan boord van elke Eurostar zullen skihosts aanwezig om reizigers te helpen met hun skimateriaal en bagage.

De Eurostar Snow-service lag door covid enkele seizoenen stil, maar is deze winter terug en past bij de ambitie die Eurostar heeft om de meest duurzame vorm van internationaal reizen te zijn op vlak van koolstofuitstoot. De ecologische voetafdruk van een reis met Eurostar ligt gemiddeld negentig procent lager dan die van een autoreis.