Vanaf juli zullen buitenlandse toeristen opnieuw naar Spanje kunnen reizen. Dat heeft premier Pedro Sanchez zaterdag aangekondigd. De Spaanse grenzen zijn gesloten sinds de regering midden maart ingrijpende lockdownmaatregelen nam om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

'Ik deel u mee dat de aankomsten van buitenlandse toeristen in Spanje vanaf juli zullen hervatten in veilige omstandigheden', zo verklaarde Sanchez tijdens zijn wekelijkse toespraak. 'We zullen garanderen dat toeristen geen risico lopen en dat zij ook voor ons geen risico's veroorzaken', zei de premier, zonder in detail te treden over voorzorgsmaatregelen.

Het coronavirus heeft de voorbije maanden hard toegeslagen in Spanje, maar het aantal besmettingen en overlijdens is nu gestaag aan het dalen. Hoewel de noodtoestand voorlopig van kracht blijft tot 6 juni, bevestigt Sanchez nu dat ook Spanje het toeristische zomerseizoen zo goed als mogelijk wil redden.

De Spaanse toerismesector vertegenwoordigt ongeveer 12 procent van de nationale economie. Ook andere landen in het zuiden van Europa maken zich op om hun grenzen te openen voor toeristen. Het eveneens zwaar getroffen Italië doet dat al vanaf 3 juni. De Europese Commissie heeft de lidstaten ook aangemoedigd om, mits een aantal voorzorgsmaatregelen, de grenzen te openen voor mensen uit landen met een vergelijkbare epidemiologische situatie. (Belga)

