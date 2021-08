Ex-radiopresentator Sam De Bruyn gooit het professioneel over een andere boeg. Met zijn nieuwe webshop Skolto combineert hij vanaf oktober zijn interesse in duurzaamheid en passie voor reizen.

Alles om zorgeloos van je vakantie te genieten: dat wordt het aanbod van webshop Skolto. Vanaf oktober zullen citytrippers, kampeerders en zonnekloppers op skolto.be ecologische alternatieven vinden voor gangbare producten. Denk daarbij gerust breed: van zonnecrème over koptelefoons tot tenten.

Dat kondigde voormalig radiopresentator Sam De Bruyn zelf aan op Instagram. In De Standaard verklaart hij verder dat hij zal werken met een rankingsysteem, waarbij elk product een aantal sterren toebedeeld krijgt op basis van hoe het is geproduceerd. 'De echte eco-warrior krijgt daardoor alleen producten met vijf groene sterren te zien, terwijl een ander type klant kan aangeven dat een milieuvriendelijke verpakking volstaat', klinkt het daar.

Alles om zorgeloos van je vakantie te genieten: dat wordt het aanbod van webshop Skolto. Vanaf oktober zullen citytrippers, kampeerders en zonnekloppers op skolto.be ecologische alternatieven vinden voor gangbare producten. Denk daarbij gerust breed: van zonnecrème over koptelefoons tot tenten. Dat kondigde voormalig radiopresentator Sam De Bruyn zelf aan op Instagram. In De Standaard verklaart hij verder dat hij zal werken met een rankingsysteem, waarbij elk product een aantal sterren toebedeeld krijgt op basis van hoe het is geproduceerd. 'De echte eco-warrior krijgt daardoor alleen producten met vijf groene sterren te zien, terwijl een ander type klant kan aangeven dat een milieuvriendelijke verpakking volstaat', klinkt het daar.