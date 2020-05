In de Nederlandse dierentuin Ouwehands Dierenpark (Rhenen) is een reuzenpanda bevallen. Reuzenpanda Wu Wen en het jong maken het goed. 'Als het jong over een paar maanden uit het kraamhol komt, kunnen we zien wat het geslacht is. Pas dan krijgt de kleine reuzenpanda een naam', meldt het dierenpark.

Reuzenpanda Wu Wen kwam drie jaar geleden (2017) samen met Xing Ya naar Nederland. In januari van dit jaar paarden de beren voor het eerst. De laatste tijd waren er hoopvolle tekenen dat Wu Wen in verwachting was. De panda nestelde zich in het kraamhol in het pandahok en dat gebeurde nog niet eerder. Bovendien steeg de hormoonspiegel in de urine van de panda.

Het reuzenpandajong is eigendom van China, net zoals Xing Ya en Wu Wen. Het mag vier jaar in Nederland blijven. Daarna gaat het naar China om daar verder bij te dragen aan het fokprogramma. Wu Wen en haar jong verblijven nog een aantal maanden in het kraamhol, laat het dierenpark weten. Als het jong wat gegroeid is, heeft leren lopen en moeder Wu Wen kan volgen, gaat het binnenverblijf open.

Dierverzorgers houden de ontwikkeling van het jong via camerabeelden goed in de gaten. De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. Het leefgebied wordt kleiner door de bouw van wegen, mijnen en dammen. Het is daarom voor panda's lastig om soortgenoten te vinden om zich mee voort te planten. Er is een internationaal fokprogramma opgericht om de reuzenpanda in stand te houden.

