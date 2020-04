In beeld: paarden die in het wild leven

In de Garub-woestijn in Namibië leeft een groep wilde paarden waarvan lange tijd onduidelijk was waar ze vandaan komen. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat het de nakomelingen zijn van de paarden van het Zuid-Afrikaanse leger dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kamp had opgeslagen in Namibië. De paarden raakten in paniek door de explosies en vluchtten de woestijn in.