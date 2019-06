Op minder dan drie uur van Parijs ligt Carnac, een kustplaatsje met een uitzonderlijk lange geschiedenis. De duizenden menhirs zijn er het levende - of eerder stenen - bewijs van. Hier duik je eerst in de prehistorie en nadien in het zilte, helende zeewater.

Carnac mag dan wel een klein dorpje zijn, in de wereldgeschiedenis laat het grootse sporen na. Het badplaatsje met 4.000 inwoners, gelegen aan de zuidkust van Bretagne, staat bekend om zijn prehistorische monumenten. Ooit stonden in en rond Carnac naar schatting 11.000 menhirs, vandaag blijven daar nog een kleine 3.000 van over. Het zou om de oudste bouwwerken in Europa gaan, die naar schatting 5.000 jaar oud zijn. Geen wonder dat dit Bretoense dorpje is ingeschreven als UNESCO-werelderfgoed. Wat Stonehenge is voor Groot-Brittannië, is Carnac voor Frankrijk.

Mysteries troef

Tijdens een begeleide rondleiding in Carnac wandel je recht de prehistorie in. Je leert meer over de stenenrijen, gaat op zoek naar de functie van menhirs en speurt mee naar de begraafplaatsen. Menhirs zijn heel fascinerende, mysterieuze momumenten. Hoe de prehistorische volkeren die loodzware stenen konden verplaatsen, blijft tot op vandaag een raadsel. En waarom ze dat deden, is ook niet helemaal duidelijk. Menhirs zouden een heiligdom markeren, de plek waar men een religie beoefent. Veel van de monumenten dienden ook als kalenders, gekoppeld aan rituelen rond de zon en de maan.

In totaal zijn er in de buurt van Carnac vele rijen en cirkels van menhirs te bewonderen, verdeeld over drie sites. In Le Menec alleen al staan er meer dan duizend menhirs in elf rijen over een lengte van een ruime kilometer. Sommige stenen zijn tot vier meter hoog en ze staan gerangschikt van groot naar klein. In Kermario werden meerdere grafheuvels (dolmens) gevonden, wat voor de bijnaam 'Plaats der doden' zorgde. Om helemaal in de mysterieuze sfeer te blijven, kan je deze plekken het best bezoeken bij zonsopgang en zonsondergang.

Een uitstapje naar de prehistorie in Frankijk © Foto R.V.

Oergodin

Nadat je in Carnac de geschiedenis bent ingedoken, kan je gaan zonnebaden op een van de vijf zandstranden. Ook al ben je hier in Noord-Frankrijk, de kustplaats heeft wel lekker de meeste zonuren van Bretagne. Spreid je handdoek uit op het strand, organiseer een picknick met du pain, du vin et du boursin onder de dennenbomen, of trappel rond op een waterfiets. Carnac-plage is een levendige plek, met heel wat hotels, restaurants en... kuuroorden. Sommige hotels en wellnesscentra bieden thalassotherapie aan, een medische behandeling met mineraalrijk zeewater en algen. Het zilte zeewater zou helend werken voor bepaalde huidziekten, bijvoorbeeld psoriasis. De therapie ontleent haar naam aan Thalassa, de oergodin van de zee. In Carnac is de historische knipoog nooit ver weg!