De eerste Parijse lockdown, in de lente van vorig jaar, was bijzonder streng, en de stad opereert nog maar enkele maanden redelijk normaal. Met minder toeristen, en met een verplichte coronapas voor de meeste openbare plekken, van restaurants tot musea. Het goede nieuws: het voorbije half jaar opende de ene nieuwe trekpleister na de andere in de lichtstad.

1. CROSBY CAFÉ

Comme des Garçons werkt aan een Parijse versie van Dover Street Market, 3537. Het pand, Hôtel des Coulanges in rue des Franc-Bourgeois, is er al, maar op een definitieve invulling is het nog wachten. Intussen heeft het Russische Crosby Café er een pop-up tot eind september, met Instagramwaardig elektrisch blauw meubilair van designer en entrepreneur Harry Nuriev.

...

Comme des Garçons werkt aan een Parijse versie van Dover Street Market, 3537. Het pand, Hôtel des Coulanges in rue des Franc-Bourgeois, is er al, maar op een definitieve invulling is het nog wachten. Intussen heeft het Russische Crosby Café er een pop-up tot eind september, met Instagramwaardig elektrisch blauw meubilair van designer en entrepreneur Harry Nuriev. 35 rue des Francs Bourgeois 35, 3537.org De Amerikaanse streetwearwinkels van Kith streken eerder dit jaar neer in Pershing Hall, lang eigendom van het Amerikaanse ministerie van Defensie (en in een vorige incarnatie een luxehotel). Stichter Ronnie Fieg bracht ook zijn favoriete restaurant mee uit New York: Sadelle's, gespecialiseerd in bagels en brunches. Er is ook een 'comptoir' van Kith Treats, voor luxe ijsjes en bijbehorende T-shirts. Rue Pierre Charron, kith.com Ook 'nieuw': Hôtel de la Marine, een gigantisch, 18de-eeuws stadspaleis op place de la Concorde dat lang is gebruikt als ministerie. De oorspronkelijke interieurs zijn zo nauwkeurig mogelijk gerestaureerd, en zijn voor het eerst publiek toegankelijk. Maar de grootste troef van het complex is de nieuwe brasserie van het historische restaurant Lapérouse, ingericht door decorateur Cordelia de Castellane, met twee terrassen, waarvan een - bijna - in de schaduw van de obelisk van place de la Concorde. 2 place de la Concorde, hotel-de-la-marine.parisIn oktober volgt de nieuwe gedaante van La Poste du Louvre. Het 19de-eeuwse centrale postgebouw van Parijs werd herontwikkeld door Dominique Perrault, de architect van onder meer de Bibliothèque Nationale François Mitterrand. Er komt een vijfsterrenhotel, Madame Rêve, met 80 kamers en een spectaculair dakterras, plus winkels, kantoren, een politiecommissariaat en 17 sociale woningen. Op 10 september opent alvast de tentoonstelling Voyages Immobiles, gewijd aan zestig jaar Diptyque, met werk van onder anderen Johan Creten en Hiroshi Sugimoto. 48 rue du Louvre, madamereve.com Het heeft decennia geduurd voor zakenman François Pinault zijn droom in vervulling zag gaan: een onderkomen in Parijs voor zijn verzameling hedendaagse kunst. Plannen voor een museum op het Ile Séguin in voorstad Boulogne werden geschrapt en Pinault week uit naar Venetië, met Palazzo Grassi en Punta della Dogana. Maar uiteindelijk streek de Pinault Collection toch neer in Parijs, in de oude, ronde handelsbeurs, de Bourse de Commerce. Het gebouw werd vakkundig heringericht door de Japanse architect Tadao Ando. 2 rue de Viarmes, pinaultcollection.com 9 rue de la Monnaie, dfs.com Het favoriete warenhuis van de Parijzenaars is na zestien jaar eindelijk weer open, zij het in gekrompen versie. Een aantal bijgebouwen is afgestoten, en in het vlaggenschip is plaatsgemaakt voor een hotel, kantoren, sociale woningen en een crèche. Blijft over: 20.000 vierkante meter winkelruimte, verdeeld over het beschermde pand uit de jaren dertig en een futuristische nieuwbouw van het Japanse bureau SANAA. Een 115 meter lang fresco in art-nouveaustijl is piekfijn gerestaureerd. De ondergrondse beautyafdeling van 3400 vierkante meter is de grootste van continentaal Europa. Op de etages met mode zijn de luxemerken goed vertegenwoordigd - van Bottega Veneta tot Sacai - maar er is ook plek voor jongere labels zoals Ganni, Nanushka, Sunnei, of het Nederlandse Wandler. Galerie Perrotin verkoopt over honderd vierkante meter arty souvenirs. Er zijn twaalf cafés en restaurants, waaronder Voyage, een restaurant van 1000 vierkante meter onder de grote koepel, met afwisselende 'chefs in residence'.