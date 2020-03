Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) neemt economische maatregelen om de reissector of organisatoren van evenementen zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen.

Indien een groepsreis wordt geannuleerd, kunnen organisatoren een voucher geven. Als een evenement naar een latere datum wordt verplaatst, moeten organisatoren de klant pas terugbetalen wanneer die kan bewijzen dat hij op die nieuwe datum echt niet kan.

'Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument', zegt minister Muylle.

Lees ook: Deze landen sluiten de deuren voor Belgische reizigers

Indien een groepsreis wordt geannuleerd, kunnen organisatoren een voucher geven. Als een evenement naar een latere datum wordt verplaatst, moeten organisatoren de klant pas terugbetalen wanneer die kan bewijzen dat hij op die nieuwe datum echt niet kan.'Het zijn uitzonderlijke maatregelen die moeten verhinderen dan veel ondernemingen over kop gaan en dat de toekomstige dienstverlening tegenover consumenten in het gedrang komt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat deze maatregelen ook in het belang zijn van de consument', zegt minister Muylle.